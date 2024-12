Gastro-entérite : la bile n'aide pas qu'à digérer les graisses

L'ESSENTIEL La bile est produite par le foie et responsable de l'absorption des graisses.

Les chercheurs ont découvert que l'infection intestinale modifie de manière dynamique la composition de la bile.

Ces changements aident à protéger les intestins et à lutter contre l'infection.

La bile est un liquide jaune verdâtre fabriqué par le foie, connue pour participer à la digestion des graisses. Toutefois, les chercheurs du Brigham and Women’s Hospital lui ont découvert une autre fonction. Ils ont mis en évidence que la bile aide également à lutter contre les infections intestinales comme la gastro-entérite ou la listériose.

Leurs travaux ont été présentés dans la revue Nature Microbiology le 20 novembre 2024.

Infection intestinale : la bile modifiée pour lutter contre les bactéries

Souhaitant en savoir plus sur la composition de la bile, les chercheurs ont réuni des souris infectées par l'un des deux agents pathogènes provoquant des infections intestinales : Listeria monocytogenes et Citrobacter rodentium. L’équipe a analysé la bile des rongeurs malades et a découvert des changements dans les métabolites (composés organiques) de la substance.

"De plus, des centaines de nouveaux métabolites présents dans le métabolome biliaire (ensemble des métabolites retrouvés dans un échantillon de bile, NDLR) ont été décrits", ajoutent les auteurs dans leur communiqué. Plus précisément, ils ont remarqué que l'infection modifie la composition de la bile et entraîne un renforcement des défenses intestinales.

"Les changements que nous avons détectés dans la composition de la bile en cas d'infection sont bénéfiques pour l'intestin, car ils lui permettent d'éliminer l'infection", assure l’auteur principal Dr Matthew Waldor. Bien que l'étude ait été menée sur des souris, le chercheur et ses collègues pensent que leurs conclusions s'appliquent également aux humains.

"Nos résultats révèlent la nature complexe et dynamique de la composition de la bile, apportant un nouvel éclairage sur le rôle essentiel du foie dans la défense de l'intestin contre l'infection. Ces informations améliorent notre compréhension des fonctions plus larges du foie dans la régulation de la stabilité physiologique et des processus métaboliques", ajoute l’expert.

Bile : d’autres découvertes pourraient être faites

Et pour les scientifiques qui ont travaillé sur cette expérience, leurs travaux ouvrent la porte à d’autres découvertes. Ils notent, en effet, que les 812 métabolites biliaires qu’ils ont identifiés, “ne représentent probablement qu'un sous-ensemble de tous les métabolites biliaires”.

Les chercheurs avancent, en effet, que d’autres composés organiques pourraient être mis en lumière au fur et à mesure des innovations et de l’amélioration des techniques d’analyse.