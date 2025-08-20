Légionellose : comment se manifeste cette maladie responsable de cinq morts aux États-Unis ?

L'ESSENTIEL Dans le quartier de Harlem, 108 cas de légionellose ont été confirmés et cinq patients sont décédés.

Selon les autorités sanitaires locales, 12 tours de refroidissement de climatisation ont été testées positives à la bactérie Legionella pneumophila, responsable de cette infection pulmonaire.

Cette maladie se traduit par un état grippal fébrile, qui s’aggrave rapidement et fait place à une pneumopathie sévère nécessitant une hospitalisation.

Une épidémie de légionellose se propage à New York, plus précisément dans le quartier de Harlem. Le 14 août, les autorités sanitaires avaient identifié 92 cas depuis le 25 juillet. "Trois personnes sont décédées et 15 sont hospitalisées." Quatre jours plus tard, 108 cas ont été confirmés et deux autres adultes ayant contracté cette grave infection des poumons sont mortes, d’après ABC News. La bactérie de type Legionella pneumophila, responsable de la légionellose, a été découverte dans 12 tours de refroidissement de climatisation de 10 bâtiments, dont un hôpital municipal et une clinique de santé. "Onze des douze tours de refroidissement ont été assainies. La dernière étape doit être achevée le 15 août", ont précisé le Département de la Santé de la Ville de New York.

Légionellose : quels sont les symptômes ?

Pour rappel, les eaux douces contaminées, mais également les systèmes d’air conditionnée sont les principales causes de contamination de la légionellose. "La bactérie se multiplie au sein de microorganismes présents dans l’eau, à des températures comprises entre 15° et 50°C (douche, spas type bains à remous, tours de refroidissement)", indique l’Institut Pasteur. Dans le détail, la contamination se fait principalement par voie respiratoire, par l’inhalation de fines gouttelettes d'eau contenant des légionelles, diffusées sous forme d'aérosols. Selon Santé publique France, la transmission inter humaine est exceptionnelle. "Il existe un seul cas décrit actuellement."

La légionellose, dont la période d’incubation est généralement de 2 à 10 jours, se manifeste par un état grippal (toux, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et essoufflement) et peut s’accompagner de troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées) et neurologiques (altération de la conscience de type confusion jusqu’au coma). À un stade plus avancé, les symptômes peuvent évoluer une pneumopathie sévère nécessitant une hospitalisation. La légionellose est mortelle dans 10% des cas, selon l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Des antibiotiques contre la légionellose

Les responsables sanitaires de New York recommandent aux personnes qui vivent ou travaillent dans le quartier où la bactérie Legionella pneumophila circule de contacter un professionnel de santé si elles développent des symptômes grippaux. Les patients pourront être traités avec des antibiotiques, comme les macrolides (azithromycine, érythromycine), les fluoroquinolones ou la rifampicine. "Cette dernière ne doit pas être prise seule. Ces traitements doivent cependant être pris tôt dans l’évolution de la maladie pour être efficaces", spécifie l’Institut Pasteur.