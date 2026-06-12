Quand le TDAH passe sous les radars, les prises de risque augmentent

L'ESSENTIEL Dans cette étude menée auprès de 95 adultes hospitalisés après un accident de la route, 34,7 % ont été dépistés positifs pour un TDAH alors qu'ils n'avaient jamais reçu de diagnostic auparavant.

Parmi les personnes dépistées positives au TDAH, 66,6 % étaient classées dans la catégorie des conducteurs à haut risque et 48,5 % rapportaient des infractions de conduite intentionnelles (excès de vitesse, prises de risque délibérées, etc.).

Les chercheurs soulignent l’importance d’un dépistage après certains accidents ou lors de certaines consultations afin de permettre d'identifier les patients à risque et de mettre en place des interventions préventives plus tôt.

"Conduire une voiture exige une attention soutenue, un contrôle des impulsions et des fonctions exécutives, autant de fonctions fréquemment altérées chez les adultes atteints de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Bien que cette affection soit systématiquement liée à un risque accru d'accident, sa prévalence ainsi que la morbidité et la mortalité qui y sont liées chez les adultes impliqués dans des accidents de la route restent mal documentées", selon des chercheurs de l’universidad Iberoamericana de Saint-Domingue (République dominicaine).

Plus d'un tiers des adultes hospitalisés après un accident de la route ont reçu un diagnostic de TDAH

Ainsi, dans le cadre d’une étude, ces derniers ont évalué la prévalence du TDAH non diagnostiqué et son association avec les comportements de conduite à risque. Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 95 adultes, sans diagnostic préalable de TDAH, vivant en République dominicaine, qui enregistre l'un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde. Le comportement de tous les participants, hospitalisés pour des blessures liées à des accidents de la route, et les risques au volant ont été évalués grâce à un questionnaire, conçu au Royaume-Uni, qui classait les comportements en infractions intentionnelles, infractions involontaires, erreurs, dérapages et risque global (A : faible, B : modéré, C : élevé) et les notait sur une échelle à 3 points. Des tests pour dépister le TDAH ont également été effectués.

Selon les résultats, 34,7 % des patients ont été dépistés positifs pour le TDAH. Les personnes dépistées positives étaient plus jeunes que celles qui ne l’étaient pas (avec un âge moyen de 27,3 ans contre 35,7 ans). « Les participants de moins de 31 ans étaient 2,27 fois plus susceptibles d'obtenir un résultat positif au dépistage du TDAH que ceux âgés de 31 ans et plus », ont précisé les scientifiques.

TDAH : des comportements de conduite à risque chez les patients

Près de la moitié (48,5 %) des accidents de la route chez les adultes atteints de TDAH étaient dus à des infractions intentionnelles, contre seulement 11,3 % chez les personnes non touchées. À l'inverse, la grande majorité des accidents de la route chez les personnes ne présentant pas ce trouble étaient causés par des erreurs et des infractions involontaires. Les comportements de conduite à risque étaient plus fréquents chez les personnes ayant obtenu un résultat positif (66,6 % contre 30,6 %). L'absence de permis de conduire valide était également plus fréquente chez les adultes ayant obtenu un résultat positif.

"Une population particulièrement vulnérable que nous devons surveiller de près et protéger"

"Nous ne disons pas que le TDAH est la seule cause des accidents, ni que ces personnes sont des conducteurs dangereux, mais ces données suggèrent qu'il s'agit d'une population particulièrement vulnérable que nous devons surveiller de près et protéger", ont déclaré les auteurs des recherches présentées au congrès annuel de l'Association américaine de psychiatrie à San Francisco en mai dernier. Dans les conclusions, ils soulignent l’intérêt potentiel d'intégrer le dépistage du TDAH aux soins primaires et aux initiatives de sécurité routière, notamment dans les zones à haut risque routier. "Un dépistage précoce permettrait une intervention et un traitement rapides, susceptibles de réduire la morbidité et la mortalité liées à la conduite."