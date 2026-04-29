Pourquoi la force musculaire compte en cas de grossesse ?

L’hypertension est dangereuse pendant la grossesse. Elle augmente notamment le risque de naissance prématurée et de retard de croissance. Selon une étude parue dans Chinese Medical Journal, il serait possible d’identifier les personnes à risque en analysant leur force musculaire. Cette dernière est notamment évaluée grâce à la force de préhension, qui correspond à la capacité à serrer un objet.

Grossesse et hypertension : pourquoi s’intéresser à la force musculaire ?

"Plusieurs études prospectives menées auprès de la population générale ont montré qu'une faible force de préhension est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de mortalité liée à ces maladies, expliquent les scientifiques dans un communiqué. Cependant, le lien entre la force de préhension et les troubles hypertensifs de la grossesse reste flou chez les femmes enceintes."

Pour mieux comprendre la relation entre ces deux critères, les deux auteurs principaux de cette étude, le professeur An Pan et le docteur Yuxiang Wang, ont réalisé cette étude auprès de 6.802 femmes enceintes. Ils se sont intéressés à l’hypertension artérielle gravidique, ainsi qu’à la force de préhension absolue et relative : la seconde correspond à la force de préhension, après prise en compte du poids et de l’indice de masse corporelle (IMC). Au début de leurs travaux, seules 180 femmes avaient déjà été diagnostiquées pour une hypertension artérielle. La force de préhension des participantes a été mesurée dès le début de la grossesse.

Une association inversée entre la force musculaire et l’hypertension artérielle

"Les résultats ont montré une association inverse entre la force de préhension et le risque d’HTA", concluent les auteurs. Cela signifie que les femmes avec la force de préhension la plus élevée avaient le risque le plus faible d’hypertension pendant la grossesse. En revanche, cela n’était pas le cas pour la force de préhension relative. Selon les chercheurs, ces différences pourraient s'expliquer en partie par la corrélation entre la force de préhension absolue et le poids corporel. "La force de préhension absolue tend à être plus élevée chez les personnes ayant une masse corporelle plus importante, mais un poids corporel élevé constitue en lui-même un facteur de risque d'hypertension artérielle gravidique (HTA), développe le professeur Pan. De faibles augmentations de la force musculaire peuvent ne pas compenser les effets néfastes d'un excès de masse grasse, ce qui explique en partie l'association non linéaire que nous avons observée."

"L'entraînement de la force de préhension réduit le stress oxydatif et l'inflammation"

Pour les spécialistes, plusieurs mécanismes biologiques pourraient expliquer l’influence de la force sur le risque d’hypertension. "Il a été démontré que l'entraînement de la force de préhension réduit le stress oxydatif et l'inflammation, deux voies clés dans le développement de l’HTA, complète le professeur Pan. Les myokines libérées par les muscles en contraction, comme l'irisine, pourraient également exercer des effets antihypertenseurs." Il ajoute que des études sur des animaux ont montré que des taux élevés d’isirine réduisent le risque de prééclampsie, grâce à un "remodelage vasculaire". Les auteurs concluent que d’autres travaux sont nécessaires pour affirmer que la force musculaire peut réduire le risque d’hypertension pendant la grossesse. Mais ils estiment que la force de préhension pourrait devenir un outil de détermination du risque d’HTA. Selon la Haute autorité de santé, ce trouble concerne environ 60.000 grossesses chaque année en France.