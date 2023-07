Pré-éclampsie, grossesse, hypertension artérielle, rein

La pré-éclampsie est une maladie fréquente de la grossesse. Elle se caractérise par une pression artérielle élevée et la présence de protéines dans les urines. La maladie peut provoquer de graves complications pour la mère et le fœtus.

Pré-éclampsie : COMPRENDRE

Des mots pour les maux La pré-éclampsie est aussi appelée « toxémie gravidique ». Le terme toxémie désigne le fait d'avoir des résidus toxiques dans le sang et le terme gravidique correspond à un événement se déroulant pendant la grossesse.

Une « protéinurie » désigne la présence de protéines dans les urines qui normalement n'en contiennent pas. Elle se détecte grâce à l'analyse d'urines (bandelette urinaire) réalisée tous les mois au cours de la grossesse.

Le placenta est un organe qui se forme spécialement pour la grossesse. Il assure les échanges entre le fœtus et la mère pendant la grossesse. Grâce à lui, le bébé reçoit de l'eau, des nutriments et l'oxygène nécessaires à son développement et il peut y éliminer ses déchets tels que son urine. Il fabrique aussi des hormones indispensables au bon déroulement de la grossesse et protège le bébé de certains microbes.

Qu'est que la pré-éclampsie ?

La pré-éclampsie est une maladie de la grossesse, provoquée par un dysfonctionnement du placenta provoquant une élévation de la pression artérielle et de la quantité de protéines dans les urines. C'est pourquoi ces paramètres sont surveillés tous les mois chez les femmes enceintes.

Elle survient au plus tôt au milieu du deuxième trimestre de grossesse.

Quels sont les signes d'une pré-éclampsie ?

Les symptômes d'une pré-éclampsie sont variables et non spécifiques de la maladie. La femme peut ressentir de violents maux de tête ou des douleurs abdominales et des vomissements. Elle peut aussi avoir des troubles visuels ou des acouphènes.

Enfin la pré-éclampsie peut se manifester par d'importants œdèmes (gonflement des jambes notamment) ou une diminution voire un arrêt des urines (« anurie »).

Quelles sont les causes de la pré-éclampsie ?

La pré-éclampsie est due à un dysfonctionnement du placenta notamment au niveau de sa vascularisation (la circulation du sang), ce qui le rend moins efficace pour les échanges entre la mère et le fœtus.

Ceci a de multiples conséquences telles que la production de cellules de l'inflammation, une coagulation anormale du sang de la mère et une élévation de sa tension artérielle.

Quels sont les facteurs de risque de la pré éclampsie ?

De multiples facteurs de risque de pré-éclampsie ont été identifiés. La pathologie survient plus fréquemment en cas de première grossesse, d'insuffisance d'exposition au sperme de son conjoint (induit par exemple par le port de préservatifs), en cas de changement de partenaire sexuel ou de procréation médicalement assistée avec don de sperme.

Les grossesses multiples sont aussi des facteurs de risque tout comme un antécédent personnel ou familial (mère ou grand-mère) de pré-éclampsie.

La pathologie survient aussi plus fréquemment en cas de présence de pathologies chroniques telles qu'une hypertension artérielle, un diabète, certaines maladies auto-immunes comme le syndrome des anti-phospholipides ou un SOPK (syndrome des ovaires polykystiques).

Enfin en cas d'obésité et d'âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 40 ans, le risque de survenue d'une pré-éclampsie est aussi augmenté.

Quelles sont les complications de la pré-éclampsie pour la mère ?

Après l'apparition des premiers symptômes, la pré-éclampsie peut évoluer rapidement et entraîner de graves complications. Une éclampsie peut survenir. Elle se manifeste par des crises convulsives pouvant entraîner le décès de la mère ou du fœtus. Heureusement avec les prises en charge actuelles, cette complication est maintenant rare.

La pathologie peut aussi provoquer un décollement du placenta, une hémorragie cérébrale ou une atteinte du rein.

La pré-éclampsie peut aussi causer l'apparition d'un « syndrome HELLP » caractérisé par une inflammation du foie avec destruction des globules rouges dans l'organe et une diminution des plaquettes sanguines.

Quelles sont les complications de la pré-éclampsie pour l'enfant ?

Dans la majorité des cas, le bébé naîtra en bonne santé en cas de pré-éclampsie chez la mère. Cependant, la pathologie peut induire certaines complications, rares mais parfois très graves. Le bébé peut présenter un retard de croissance intra-utérin. Il peut aussi naître prématurément, le plus souvent parce que l'accouchement a été provoqué à cause de la pré-éclampsie.

Le bébé peut aussi malheureusement décéder dans le ventre de la mère, la pire des complications. Heureusement elle est devenue rare en raison de l'amélioration de la prise en charge.