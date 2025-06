Hypertension artérielle pendant la grossesse : un risque d'épilepsie pour le bébé

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle durant la grossesse programme le risque de crises épileptiques chez les bébés.

Durant une expérience sur des souris, "les enfants mâles étaient plus vulnérables aux crises."

L’inflammation cérébrale, jouant un rôle dans le lien entre l'hypertension et le risque de crises, pourrait potentiellement être ciblée pour prévenir les convulsions.

L'hypertension artérielle gravidique est une élévation anormale de la pression artérielle au cours de la grossesse. Cette complication est fréquente et représente un fardeau pour la santé des mères et de leurs enfants exposés in utero. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Journal of Clinical Investigation, des chercheurs des universités de l'Iowa et de Stanford (États-Unis) ont voulu se pencher sur les conséquences de ce trouble chez les bébés. Pour cela, ils ont analysé l'ensemble de données Epic Cosmos, qui comprend plus de 246 millions de dossiers de patients provenant d'hôpitaux et de cliniques aux États-Unis et au Liban.

La neuroinflammation jouerait un rôle dans le lien entre l'hypertension et le risque de crises épileptiques

Les résultats ont montré que les enfants nés de mères hypertendues durant la grossesse présentaient des taux de crises d'épilepsie significativement plus élevés que ceux nés de mères ayant une tension artérielle normale. "Des recherches complémentaires portant sur des cohortes imbriquées de l'Iowa et de Stanford, ainsi que sur une vaste cohorte taïwanaise, ont également révélé une augmentation significative du risque de crises d'épilepsie après un ajustement des covariables", peut-on lire dans les travaux.

Pour aller plus loin, l’équipe a mené une expérience sur deux souris présentant de l’hypertension afin d'explorer les mécanismes biologiques sous-jacents reliant l'hypertension artérielle gravidique à un risque accru de crises convulsives chez les tout-petits. L'exposition à l'hypertension artérielle in utero augmentait la sensibilité aux crises et la mortalité due aux convulsions chez les enfants. Les auteurs ont également identifié un rôle significatif de la neuroinflammation dans le processus pathologique et ont mis en évidence des différences selon le sexe. "Les enfants mâles étaient plus vulnérables aux crises."

Épilepsie : des anti-inflammatoires pour réduire les crises convulsives

Ensuite, les scientifiques ont ciblé l’inflammation cérébrale pour prévenir les convulsions chez les enfants exposés à l'hypertension in utero. "Nous avons pu réduire les crises convulsives chez les souriceaux grâce à des anti-inflammatoires. (…) Grâce à ces nouvelles données, nous pourrions peut-être élaborer de nouveaux traitements antiépileptiques pour les enfants", a conclu Baojian Xue, qui a dirigé l’étude.