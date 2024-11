Hypertension : un sommeil suffisant réduit le risque chez les adolescents

L'ESSENTIEL D’après une étude, l’incidence de l'hypertension chez les adolescents américains augmente de 1,7 % entre 2018 et 2020 à 2,9 % entre 2020 et 2022.

Les jeunes ayant un sommeil plus sain ont un risque plus faible de développer une hypertension.

Cependant, les auteurs n'ont pas trouvé d'association significative entre le bruit de voisinage et l'incidence de l'hypertension.

Dans une nouvelle étude, Augusto César Ferreira De Moraes, professeur au département d'épidémiologie de l'école de santé publique de UTHealth Houston (États-Unis), et son équipe ont voulu examiner le lien spécifique entre le bruit ambiant et la santé du sommeil dans l'apparition de l'hypertension pédiatrique. Pour les besoins des recherches, ils ont passé en revue les données de 3.320 adolescents américains provenant d’une cohorte, appelée "Adolescent Brain Cognitive Development", qui suit le développement biologique et comportemental des jeunes. Les informations comprenaient des relevés de tension artérielle et des évaluations Fitbit, qui mesuraient la durée totale du sommeil et la durée du sommeil paradoxal pendant la nuit. Les auteurs ont aussi pris en compte des données sur le bruit du voisinage, le sexe des volontaires, leur stade pubertaire et leur tour de taille.

Hypertension : 37 % de risques en moins chez les ados ayant de bonnes habitudes de sommeil

L’équipe a identifié une augmentation des incidents d'hypertension sur deux périodes de données, 2018 à 2020 et 2020 à 2022, montrant une augmentation de 1,7 % à 2,9 %. D’après les résultats, parus dans la revue Journal of the American Heart Association, les adolescents présentaient un risque réduit de 37 % de développer des incidents d'hypertension artérielle lorsqu’ils avaient des habitudes de sommeil saines. Cela signifie que les jeunes participants dormaient 9 à 12 heures chaque nuit. "Un sommeil perturbé peut entraîner des changements dans la réponse au stress de l'organisme, notamment des niveaux élevés d'hormones de stress comme le cortisol, qui peuvent à leur tour augmenter la tension artérielle", a déclaré Augusto César Ferreira De Moraes. Selon les scientifiques, aucun effet significatif n'a été trouvé pour le bruit de voisinage seul ou en combinaison avec la santé du sommeil.

Dormir dans de bonnes conditions, c’est "important pour le bien-être"

Face à ces données, l’équipe souligne l'importance d'améliorer les comportements en matière de sommeil et de respecter les recommandations. "Des horaires de sommeil cohérents, la réduction du temps passé devant un écran avant le coucher et la création d'un environnement de sommeil calme et tranquille peuvent contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Bien que le bruit ambiant n'ait pas eu d'effet direct sur l'hypertension dans cette étude, le maintien d'un environnement de sommeil calme et reposant est toujours important pour le bien-être général", a conclu Martin Ma, co-auteur de l'étude.