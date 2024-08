Hypertension artérielle : l'exposition au tellure peut y contribuer

L'ESSENTIEL Appartenant à la famille des métaux lourds, le tellure est un élément assez proche du sélénium.

Il est notamment utilisé dans certains dispositifs d’optique infrarouge, la formulation du caoutchouc ou encore la coloration de céramique.

Il vient d'être associé au développement de l'hypertension artérielle.

D’après une nouvelle étude publiée dans la revue Environment International, l’hypertension artérielle (HTA) peut être provoquée par des niveaux élevés de tellure dans l’environnement.

Hypertension et tellure : des résultats confirmés chez l'Homme et la souris

"Nos résultats indiquent que le régime alimentaire est le principal facteur d'augmentation des niveaux de tellure dans l'urine par rapport à d'autres éléments liés au mode de vie tels que le tabagisme et le statut professionnel. Même chose concernant des spécificités physiologiques tels que l'âge et le sexe", explique le directeur de l’étude Takumi Kagawa, membre de l’université de Nagoya au Japon.

La recherche menée par le professeur Takumi Kagawa et ses collègues a porté sur 2.592 adultes japonais. "Nous avons aussi administré à des souris des quantités de tellure équivalentes à celles que les humains peuvent rencontrer quotidiennement et nous avons observé une augmentation de la pression artérielle des animaux", complète Tomoko Misawa, co-auteur de l’essai. "Lorsque nous avons cessé l'exposition, la pression artérielle a diminué. Ces résultats établissent un lien direct entre l'exposition au tellure et l'augmentation de la tension artérielle, ce qui confirme les résultats obtenus chez l'Homme", poursuit-il.

"Nos résultats peuvent s'appliquer à toutes les populations de la planète", concluent les deux chercheurs.

Outre l’hypertension, "l’inhalation de tellure provoque une somnolence, des céphalées, des nausées et une sècheresse buccale. Le contact avec l’œil se traduit par un rougissement et des douleurs. L’ingestion induit des douleurs abdominales, une constipation et des vomissements", précise l’ASEF.

Hypertension : symptômes et incidence

Les personnes ayant une pression artérielle très élevée (habituellement 180/120 ou plus) peuvent éprouver les symptômes suivants : maux de tête intenses , douleurs thoraciques, vertiges, difficulté à respirer, nausées, vomissements, vision floue ou autres altérations de ce champs, anxiété, état confusionnel, bourdonnement dans les oreilles, saignements de nez, anomalie du rythme cardiaque.



L’hypertension artérielle est également un facteur de risque important de problèmes cardiovasculaires, de pathologies rénales et de démence.



Selon une enquête publiée récemment, 30 % des Français sont hypertendus, ce qui correspond à près de 17 millions de personnes et fait de cet état la maladie chronique la plus fréquente au sein de l'Hexagone. "La connaissance, le traitement et le contrôle de l’HTA restent pourtant sous-optimaux dans notre pays et n’ont connu aucune amélioration récente, certains indicateurs ayant même subi une dégradation", déplore à ce propos Santé Publique France.