Hypertension artérielle : ce nouveau médicament pourrait sauver des vies

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle (HTA) est la pathologie chronique la plus fréquente en France, touchant près d'un adulte sur trois d’après Santé Publique France.

Jusqu'à 30 % des patients ne répondent pas, ou insuffisamment, aux traitements actuellement disponibles contre l'hypertension d'après l'Inserm.

C’est un espoir pour de nombreuses personnes qui ne répondent pas au traitement traditionnel de l'hypertension : des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres et des collègues de CinCor Pharma aux États-Unis, ont découvert qu’une nouvelle classe de médicament, appelé Baxdrostat, était capable de réduire de manière significative la pression artérielle élevée chez ces patients.

Un nouveau médicament permet de diminuer la tension artérielle

Les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine et présentés lors de la conférence des sessions scientifiques de l'American Heart Association, étaient attendus et recherchés depuis longtemps.

Les chercheurs ont donné à 248 patients, sur une période de 12 semaines, soit une dose quotidienne unique de Baxdrostat ou des quantités variables, soit un placebo. Au début de l'essai, la pression artérielle de ces patients n'était pas sous contrôle malgré la prise d'au moins trois médicaments contre l'hypertension : ils souffraient donc d'hypertension artérielle résistante.

Les doses de Baxdrostat, prises en plus des médicaments habituels des patients, variaient de 2 mg, à 1 mg, à 0,5 mg. À la fin des 12 semaines, le groupe qui a reçu la plus forte dose de Baxdrostat a vu sa tension artérielle baisser de 20 points.

Le Baxdrostat s'attaque à l'origine de l'hypertension résistante

"Il y avait une différence de 11 points entre ce groupe et celui qui avait reçu le traitement placebo, une différence rarement observée avec un seul médicament pour réduire la pression artérielle", écrivent les auteurs. Le Baxdrostat a agit en empêchant le corps de produire de l'aldostérone, une hormone qui régule la quantité de sel dans le corps et dont la production excessive est responsable du type d’hypertension résistante.

"L'efficacité des médicaments plus anciens peut varier considérablement d'un patient à l'autre, alors que l'une des caractéristiques de cette nouvelle classe de médicament est que l'on peut prévoir qu'elle fonctionnera bien chez les patients dont l'hormone aldostérone les a rendus résistants aux traitements plus anciens", a déclaré le professeur Morris Brown, co-auteur principal de l'étude et professeur d'hypertension endocrinienne à l'université Queen Mary de Londres.

Cette découverte permettrait de protéger les patients des dangers de l'hypertension artérielle qui reste la principale cause d'accidents vasculaires cérébraux et une cause fréquente de crises cardiaques et d'insuffisance rénale.