Hypertension artérielle : une histoire de couple ?

L'ESSENTIEL Une étude menée auprès de couples hétérosexuels mariés ou non montre que dans 20 à 47 % des cas, les deux partenaires souffraient d'hypertension artérielle.

La prévalence des deux partenaires souffrant d'hypertension était la plus élevée en Angleterre et aux États-Unis.

Par contre, le risque de développer une hypertension lorsque son conjoint souffre d'hypertension artérielle, était plus important en Chine et en Inde.

Si votre moitié a une tension artérielle très élevée, il pourrait être bon d'aller consulter un cardiologue ou un médecin à votre tour. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association le 6 décembre 2023, vient de mettre en évidence que si l'un des partenaires d'un couple hétérosexuel souffre d'hypertension artérielle, l'autre conjoint en a souvent aussi.

Hypertension artérielle et couple : une prévalence allant jusqu'à 47 %

Pour cette étude cherchant à déterminer si l'hypertension artérielle (HTA) était une histoire de couple, les chercheurs ont mesuré la tension artérielle de 3.989 ménages américains, 1.086 couples anglais puis 6.514 installés de Chine et 22.389 ménages indiens. Les analyses ont montré que dans chaque pays étudié, la prévalence des deux conjoints souffrant d'hypertension était élevée. Elle était de 47 % au Royaume-Uni, 38 % aux États-Unis, 21 % en Chine et 20 % en Inde.

L'auteur principal Chihua Li, chercheur postdoctoral à l'Université du Michigan, ajoute : "Beaucoup de gens savent que l'hypertension artérielle est fréquente chez les adultes d'âge moyen et plus âgés, mais nous avons été surpris de constater que parmi de nombreux couples âgés, le mari et la femme souffraient d'hypertension artérielle aux États-Unis, en Angleterre, en Chine et en Inde. Par exemple, aux États-Unis, parmi plus de 35 % des couples âgés de 50 ans ou plus, les deux souffraient d'hypertension artérielle."

HTA : une prévention basée sur le couple, une solution ?

De plus, le risque pour une femme de développer une hypertension artérielle trop importante lorsque son conjoint souffrait de cette condition a été évalué à 19 % en Inde et 26 % en Chine. Le taux était de 9 % aux USA et en Angleterre. "Dans chaque pays, des associations similaires ont été observées pour les maris", précise le communiqué.

"L'hypertension artérielle est plus courante aux États-Unis et en Angleterre qu'en Chine et en Inde. Cependant, l'association entre les tensions artérielles des couples était plus forte en Chine et en Inde qu'aux États-Unis et en Angleterre. Une des raisons pourrait être culturelle. En Chine et en Inde, il existe une forte croyance dans le fait de rester ensemble en tant que famille, de sorte que les couples pourraient influencer davantage la santé de chacun", précise la co-autrice principale de l'étude, Peiyi Lu, chercheuse postdoctorale en épidémiologie de Columbia University Mailman School of Public Health. "Dans les sociétés collectivistes en Chine et en Inde, les couples sont censés dépendre et se soutenir mutuellement et émotionnellement, de sorte que la santé peut être plus étroitement liée".

Pour les chercheurs, cette étude met en évidence l'intérêt d'une approche de prévention de l'hypertension artérielle (HTA) basée sur le couple. Ils suggèrent que des stratégies telles que le dépistage en couple ou encore la participation conjointe à des programmes de gestion de l'hypertension pour réduire les risques liés à une pression artérielle trop élevée pour les deux partenaires.