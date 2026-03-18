Alerte sur ce médicament qui traite l’angine de poitrine

"Un médicament à écarter pour mieux soigner", alerte la revue Prescrire sur son site. Elle cible le nicorandil, un médicament destiné aux patients atteints d’une angine de poitrine, responsable d’effets secondaires graves. Lundi 9 mars, elle a adressé une lettre ouverte à l’Agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) et des produits de santé et à la Haute Autorité de Santé (HAS).

Nicorandil : des bénéfices contestés et des effets secondaires reconnus

Le nicorandil est un traitement de "dernière intention", précise l’Ansm en cas d’angine de poitrine, aussi appelée angor. Le vasodilatateur est principalement destiné aux patients qui présentent une contre-indication ou une intolérance aux traitements de première intention (bêtabloquants et/ou antagonistes calciques notamment). Son mode d’action cible notamment les artères : plus dilatées, elles permettront une meilleure oxygénation du cœur. Dans l’angine de poitrine, le manque d’oxygénation du muscle cardiaque déclenche de fortes douleurs dans la poitrine. À terme, cela augmente le risque d’infarctus du myocarde ou d’insuffisance cardiaque.

Mais ces effets du nicorandil sur l’angine de poitrine sont contestés par des professionnels de santé. "L’efficacité de ce vasodilatateur n’est pas démontrée en prévention de la crise d’angor d’effort, alors qu’il cause des ulcérations chroniques douloureuses au niveau de : la peau, surtout des membres inférieurs ; des muqueuses buccales, intestinales, anales, vaginales ; et plus rarement de la cornée", prévient la revue Prescrire. Dans la lettre ouverte, elle rappelle que les premiers cas d’ulcères liés au médicament ont été signalés dans les années 1990. La publication cite une étude réalisée par des centres régionaux de pharmacovigilance : elle recense 62 cas entre 2017 et 2024. Mais les chiffres pourraient être plus élevés d’après Prescrire.

Angine de poitrine : le nicorandil est "plus dangereux qu'utile"

"Les conséquences sont notamment des douleurs, des troubles de l’alimentation, des pertes de poids, des hémorragies, des abcès, des fistules, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, indique la lettre ouverte. Des patients sont morts d’une perforation d’organe. Prescrire conseille d’écarter le nicorandil des soins depuis 2011 car il est plus dangereux qu’utile." Malgré les alertes, dont une dernière de l’Ansm fin 2025, le médicament est toujours prescrit en France, et pris en charge à 65 % par l’Assurance maladie. "Près d’un million de boîtes de ce médicament ont été remboursées par l’Assurance maladie à environ 71.000 patients après une dispensation en ville en 2024", révèle Prescrire. Elle appelle à écarte le nicorandil des soins. "Puisque des firmes pharmaceutiques persistent à le commercialiser, nous vous encourageons à agir rapidement et efficacement afin d’éviter que le nombre de patients victimes des effets indésirables graves causés par ce médicament ne s’allonge davantage", conclut la lettre.



Aux patients concernés, l’Ansm recommande de consulter rapidement un médecin si les symptômes suivants apparaissent : yeux rouges, ulcères buccaux, cutanés, périnéaux ou digestifs, saignements digestifs, douleurs abdominales ou amaigrissement rapide. "Les ulcérations peuvent apparaître à tout moment du traitement, précocement ou tardivement, prévient-elle. En cas d’ulcère, votre médecin arrêtera définitivement votre traitement par nicorandil." En cas de nouveau traitement anti-inflammatoires ou cardiovasculaire, en plus du nicorandil, il est nécessaire d’informer le médecin traitant avant la prise du premier comprimé.