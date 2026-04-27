Bien vieillir se prépare dès la quarantaine

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, être en bonne condition physique à la quarantaine permettrait de mieux vieillir.

Chez les hommes comme chez les femmes, les participants en forme à l’âge mûr ont développé moins de maladies chroniques et généralement plus tard.

Leur espérance de vie était aussi plus élevée.

Une raison de plus pour se (re)mettre au sport ! Selon une nouvelle étude, en faire régulièrement à la quarantaine et être en bonne condition physique dans cette tranche d’âge seraient associés à une espérance de vie plus longue et en meilleure santé.

Une espérance de vie plus longue pour ceux qui sont en forme à la quarantaine

Dans leurs travaux, publiés dans la revue Journal of the American College of Cardiology, les chercheurs ont suivi plus de 24.500 hommes et femmes en bonne santé jusqu'à leurs 65 ans. Leur condition physique a été mesurée durant la quarantaine, lors d’un test d’effort sur un tapis de course, ainsi que leur santé. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au développement de 11 maladies chroniques fréquentes, notamment cardiaques, le diabète, les pathologies rénales et le cancer.

Résultats : chez les hommes comme chez les femmes, les participants en bonne condition physique à la quarantaine sont ceux qui ont le mieux vieilli. Ils ont développé moins de maladies chroniques et généralement plus tard (1,5 an minimum) que ceux qui n'étaient pas en bonne forme physique à l’âge mûr. Leur espérance de vie était aussi plus élevée. Enfin, plus surprenant, ces tendances étaient les mêmes quel que soit l'âge, le poids ou les antécédents de tabagisme.

31 % des adultes ne sont pas assez d’activité physique

Actuellement, 31 % de la population adulte mondiale, soit 1,8 milliard de personnes, ne pratique pas une activité physique aux niveaux recommandés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce pourcentage a augmenté de 5 points depuis 2010 et, si cette tendance se poursuit, il pourrait atteindre 35 % d’ici à 2030.

Dans leur étude, les scientifiques soulignent la nécessité de faire du sport à l’âge mûr, mais aussi toute sa vie pour être en bonne santé à long terme. C’est aussi ce que préconise l’OMS, qui recommande de pratiquer, chaque semaine, au moins 150 à 300 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue.

Si cela vous parait beaucoup, pas de panique ! Vos trajets quotidiens peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Aller au travail à pied ou à vélo, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur sont autant de façon de faire de l’activité physique au quotidien… presque sans s’en rendre compte !