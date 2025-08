Activité physique : ces 10 villes où il fait bon courir

L'ESSENTIEL Selon un classement, Caen, Besançon et Rouen sont les villes offrant les plus beaux itinéraires de course à pied.

La course à pied fait partie des activités physiques préférées des 50 ans et plus, selon l’Assurance maladie.

D’après l’OMS, 31 % des adultes et 80 % des adolescents ne font pas assez de sport.

Entre le centre historique, les monuments historiques et les parcs, il fait bon courir à Clermont-Ferrand, qui se hisse à la dixième place du classement des villes françaises offrant les plus beaux itinéraires de course, réalisé par le service médical ZAVA. Pour établir ce top 10, l’entreprise a utilisé les données des réseaux sociaux et de plusieurs applications sportives. Sur celles-ci, les coureurs peuvent noter les itinéraires qu’ils empruntent. C’est donc la compilation de ces informations qui a permis d’établir ce classement.

Lille, cinquième ville avec les plus beaux itinéraires de course à pied

Bordeaux est en neuvième position, juste derrière Nice où les joggeurs peuvent alterner entre sentiers et courses au bord du littoral. En septième position, Nantes, qui est pourtant classée première sur Instagram pour ses beaux paysages.

En sixième position, Boulogne-Billancourt grâce à son bois qui n’intéresse pas que les amateurs de course à pied. Ce lieu abrite aussi 28 kilomètres (km) de pistes cavalières et 14 km de pistes cyclables. Plus au nord, Lille est classée cinquième, derrière Metz, en quatrième position.

Si la course à pied est un critère pour vos vacances, voici le top 3 des villes offrant les plus beaux itinéraires :

Caen en première position pour la richesse, notamment, de ses itinéraires en centre-ville : 78 parcours plats

Besançon, deuxième ville du podium, avec des parcours plats près du centre, notamment dans le Parc Micaud ou près de la Citadelle Vauban avec, en prime, une vue sur la rivière du Doubs

Rouen en troisième position, très populaire sur les réseaux sociaux et deuxième ville la plus “instagrammée” du classement

La course à pied, l’un des sports préférés des 50 ans et plus

La course fait partie des sports préférés des 50 ans et plus, selon l’Assurance maladie. L’instance recommande aux adultes de pratiquer une activité physique régulière à hauteur d’au moins 150 à 300 minutes par semaine pour une intensité modérée (respiration et battements du cœur légèrement accélérés, faible essoufflement) et au moins 75 à 150 minutes pour un effort soutenu (respiration et battements cardiaques accélérés, essoufflement élevé).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 31 % des adultes et 80 % des adolescents ne pratiquent pas une activité physique aux niveaux recommandés. Alors, pourquoi pas acheter une paire de baskets pendant vos vacances et vous essayer à la course à pied…? Surtout si vous avez la chance de séjourner dans l’une des dix meilleures villes pour ce sport ! A noter toutefois qu'en cas de reprise, il est nécessaire de s'entraîner progressivement.