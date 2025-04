La course à pied, bonne ou mauvaise pour les genoux ?

L'ESSENTIEL La course à pied n’est pas liée à un risque élevé de de développer de l'arthrite.

Cette activité sportive "peut améliorer la santé du cartilage dans une certaine mesure, à condition de ne pas se blesser", chez les personnes dont les genoux sont en bonne santé.

En revanche, en cas d'arthrite ou d'autres blessures, il est préférable de demander l’avis de son médecin avant de se mettre au running.

Depuis plusieurs semaines, les courses, les semi-marathons et les marathons s’enchaînent et, ces dernières années, de plus en plus de personnes se sont mises au running afin de pouvoir participer et réussir ces épreuves sportives. Mais quels sont les risques de cette activité physique pour les genoux ? C’est la question à laquelle ont répondu Jeffrey Fleming, médecin du sport et directeur médical du marathon de Pittsburgh, Sean Thompson, chirurgien orthopédiste, et A.J. Monseau, médecin urgentiste et médecin du sport à l'Université de Virginie-Occidentale, dans une interview accordée au HuffPost américain.

"Les coureurs amateurs moins susceptibles de développer de l'arthrite que les non-coureurs"

Afin de comprendre complètement les effets de la course sur les genoux et les articulations en général, les spécialistes ont passé en revue de récents travaux, dont un publié dans la revue Osteoarthritis and Cartilage en 2023. Cette étude a été menée auprès d’environ 3.800 coureurs des marathons de Chicago 2019 et 2021. "Il existe des preuves de très faible certitude que la course à pied diminue immédiatement l'épaisseur, le volume et les temps de relaxation du cartilage fémoro-patellaire et tibio-fémoral. Les modifications du cartilage de la hanche sont inconnues, mais celles du genou sont faibles et semblent transitoires, ce qui suggère qu'une seule séance de course à pied n'est pas préjudiciable au cartilage du genou", ont souligné les chercheurs américains et australiens avant de conclure que le running n’augmente pas le risque de développer de l'arthrite.

"Certaines données montrent même que les coureurs amateurs sont parfois moins susceptibles de développer de l'arthrite (une inflammation d'une ou plusieurs articulations) que les non-coureurs", a déclaré Jeffrey Fleming. Cependant, il a ajouté qu'il n'était pas clair si c'est la course à pied qui entraîne une diminution de l'incidence de l'arthrite ou le mode de vie plus sain souvent adopté par les sportifs, comme une alimentation plus saine et un programme d'entraînement adapté.

La course à pied, c’est bon pour le cartilage

À partir de ces résultats, A.J. Monseau a donc indiqué que pour les personnes dont les genoux sont en bonne santé, la course à pied pouvait réellement contribuer à la formation du cartilage. "Des preuves solides montrent que la course à pied peut améliorer la santé du cartilage dans une certaine mesure, à condition de ne pas se blesser." Pour rappel, un cartilage sain permet aux articulations et aux os de fonctionner correctement et sans douleur en les lubrifiant et en absorbant les chocs liés aux mouvements. Ainsi, les os ne ressentent pas directement l'impact. Le running "peut contribuer à prévenir l'ostéoporose en augmentant la densité osseuse", a signalé Sean Thompson.

Mais attention, en cas d'arthrite ou d'autres blessures, il est conseillé de demander l’avis de son médecin avant de se mettre à la course à pied. "Nous voulons nous assurer de traiter chaque personne de manière appropriée. (…) Si vous ressentez une douleur aiguë, voire sourde, dans les articulations après chaque course, consultez un professionnel de santé avant de reprendre votre programme de course à pied", ont expliqué les spécialistes.

Associer la course à pied et la musculation

Pour courir en toute sécurité et bénéficier des bienfaits de cette activité physique, les médecins recommandent d'associer la course à pied à la musculation. "Renforcer les muscles autour du genou, comme les quadriceps ou les fessiers, et surtout les muscles abdominaux, peut aider à prévenir les blessures liées à la course à pied, surtout au début", a indiqué Sean Thompson.

Running : comment s’y mettre ?

Les personnes souhaitant se mettre au running, mais n’ayant pas fait du sport depuis un certain temps ou craignant de se faire mal, doivent toujours penser à s’échauffer. Il est aussi préconisé de commencer l'entraînement progressivement. "Autrement dit, si vous êtes un nouveau coureur qui prépare un semi-marathon, vous ne devriez pas essayer de courir 8 km sans vous entraîner. On constate souvent des blessures dès le début de la préparation, souvent parce qu'on en fait trop, trop tôt", a poursuivi répondu Jeffrey Fleming.

Autre conseil afin de prévenir les blessures ou l’arthrite : disposer d'un équipement adapté, comme une bonne paire de chaussures de course. "Ce sont des choses assez simples, mais si on les néglige, on peut certainement développer des douleurs et augmenter le risque de blessure et d'arthrite par la suite. (…) Courir sur des surfaces plus souples, comme une piste ou de l'herbe, peut également être une bonne option. Des recherches montrent que l'impact sur les articulations est moindre lorsque l'on court sur ce type de surface", ont conclu les médecins.