Deuil : 5 activités simples qui aident à y faire face

L'ESSENTIEL Pour 50 % des Français, il est impossible de se remettre d'un deuil, selon un sondage de 2019.

Cette étude montre pourtant que certaines activités du quotidien peuvent aider une personne à surmonter la perte d'un être cher.

Parmi ces activités, il y a notamment le fait de passer du temps en famille ou encore de dormir suffisamment la nuit.

Un Français sur deux estime “qu’on ne se remet pas d’un deuil”, d’après une enquête nationale menée en 2019 par le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). Qu’en est-il réellement ? Peut-on surmonter cette épreuve ? La réponse est oui, selon un groupe de chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord (NC State), qui montre que certaines activités simples peuvent aider les gens à améliorer leur humeur et leur bien-être émotionnel au quotidien après la perte traumatisante d’un être cher. Leurs travaux ont été publiés dans le journal de l'Association internationale de psychologie analytique le 26 janvier 2024.

Certaines activités quotidiennes peuvent-elles améliorer notre humeur ?

“Nous menions une étude plus vaste sur la manière dont les comportements quotidiens affectent le bien-être émotionnel et le fonctionnement quotidien, et nous avons réalisé qu’un nombre important de participants à l’étude étaient aux prises avec la perte traumatisante d’un être cher”, explique en amont Shevaun Neupert, professeur de psychologie à la NC State et auteur correspondant de cette nouvelle recherche. “Cela nous a donné l’occasion de mieux comprendre comment les comportements quotidiens à la suite d’une perte peuvent influencer notre bien-être émotionnel.”

Pour mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de 440 adultes américains âgés de 50 à 85 ans, dont 356 d’entre eux ayant signalé la perte traumatisante d’un être cher. “La mort prématurée ou traumatisante d’amis proches ou de membres de la famille est éprouvante sur le plan émotionnel, et gérer le deuil peut être difficile", rappelle Caitlin Reynolds, co-auteur de l’étude et titulaire d’un doctorat en psychologie.

Les volontaires ont dû tenir un journal quotidien pendant 14 jours consécutifs, en répondant à diverses questions conçues pour repérer les changements dans leurs expériences vécues au quotidien et la façon dont cela pouvait affecter leur humeur. “Les questions de l'enquête nous ont également aidé à recueillir des informations relatives à l’âge subjectif ou à la façon dont les personnes âgées déclarent se sentir chaque jour”, ajoute l’expert. “Se sentent-ils plus âgés qu’ils ne le sont en réalité ? Plus jeunes ? Et quel est le lien avec leur humeur ou leur bien-être émotionnel ?"

Résultats : “Notre étude suggère qu'il existe des choses spécifiques que les gens peuvent faire pour renforcer leur bien-être émotionnel après une perte traumatique.”

5 activités pour faire face à une perte traumatique

Les chercheurs ont constaté qu’une variété d’activités étaient capables d’améliorer l’humeur et le bien-être, dont précisément :

-Accomplir une tâche

-Dormir suffisamment

-Dîner à l'extérieur

-Rendre visite, téléphoner ou écrire à un ami

-Passer du temps avec la famille

“Les améliorations ont été bénéfiques pour tout le monde”, précise le Pr. Neupert, et ce, quels que soient le statut socio-économique des participants, leur âge et l’âge auquel ils avaient vécu pour la première fois une perte traumatique. “Mais il existe certaines nuances non seulement quant à savoir qui est le plus touché, mais aussi à quel moment les améliorations sont les plus puissantes. Par exemple, nous avons constaté que l’effet positif des améliorations était plus prononcé chez les personnes ayant subi une perte traumatique, et particulièrement les jours où elles déclaraient se sentir plus âgées.”