Varices : pourquoi ces traitements doivent être utilisés avec prudence

L'ESSENTIEL Les médicaments injectés pour traiter les varices (Aetoxisclérol et Fibrovein) peuvent provoquer des complications cardiovasculaires graves.

Malgré les mesures de sécurité, des effets indésirables graves continuent d’être rapportés chez des patients ayant des contre-indications ou en raison d’erreurs de préparation ou d’administration du produit.

Pour réduire les risques, l’ANSM rappelle aux professionnels et aux patients de respecter strictement les recommandations d’utilisation, de signaler tout effet indésirable et de vérifier les facteurs de risque avant l’injection.

Lorsqu’une veine, au niveau des membres inférieurs, se dilate, plus précisément devient tortueuse et allongée, on parle de varice des jambes. Cette dilatation anormale d’une veine constitue le signe le plus fréquent de l'insuffisance veineuse superficielle chronique (ou maladie veineuse superficielle chronique). Sa survenue est associée à de nombreux facteurs héréditaires, hormonaux ou liés au mode de vie. Le traitement des varices, dit "conservateur", repose sur la compression élastique et la modification de l'hygiène de vie. En parallèle, une sclérose, à savoir une technique consistant à injecter un produit liquide ou une mousse sclérosante, peut être proposée. Celle-ci a prouvé son efficacité dans les dilatations de petit diamètre et permet de stabiliser la maladie veineuse chronique.

Les effets secondaires des sclérosants veineux

Cependant, comme tout traitement, l’injection de sclérosants veineux peut entraîner des effets secondaires. C’est le cas pour les médicaments commercialisés en France, à savoir l’Aetoxisclérol (le plus utilisé) et le Fibrovein. Ces derniers sont liés à la formation de caillots sanguins pouvant obstruer une veine (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ou des troubles du rythme cardiaque, et dans de très rares cas, peuvent provoquer le décès du patient. Dans un communiqué, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) indique avoir reçu de nombreux signalements, notamment chez des personnes présentant, pourtant, des contre-indications à l’utilisation des sclérosants veineux, malgré plusieurs actions préventives. "Des mésusages ont également été rapportés, tant dans la préparation que dans l’administration de ces médicaments (administration sur un seul site d’injection, dilution de la solution, etc.)."

Traitements des varices : le médecin doit vérifier les contre-indications et les facteurs de risque

Afin de réduire les risques liés à l’utilisation des sclérosants veineux, l’autorité sanitaire rappelle qu’avant de les prescrire ou de les administrer, les médecins doivent s’assurer que les patients n’aient pas de contre-indications ou ne présentent pas de facteurs de risque, comme une maladie cardiovasculaire (accident vasculaire cérébral, artériopathie des membres inférieurs, etc.), une allergie, une maladie chronique, des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire, une chirurgie récente, une infection récente ou encore troubles de la coagulation sanguine. L’agence insiste également sur le strict respect des recommandations concernant la préparation et l’administration de la solution ou de la mousse sclérosante.

"Pour accompagner au mieux les professionnels de santé et les patients, nous avons aussi, en 2025 : mis à jour le guide prescripteur d’Aetoxisclérol afin de clarifier les précautions de préparation et d’administration de la formes liquide et de la forme mousse, ainsi que demander au laboratoire de mettre à disposition des médecins un guide patient pour le sclérosant veineux Aetoxisclérol, qui doit être remis systématiquement au patient avant toute injection."

Les symptômes qui doivent vous alerter après l’injection de sclérosants veineux

Pendant l’injection, le patient doit avertir le médecin de toute sensation inhabituelle. Après l’intervention, il doit rester allongé environ 10 minutes, puis se lever en présence d'un professionnel de santé. Si, plus tard, le patient souffre de palpitations, d’une baisse de tension, d’une douleur thoracique, d’essoufflements, de toux, de démangeaisons, de malaise, de problèmes oculaires, de maux de tête, des difficultés à parler, des fourmillements, des douleurs du mollet, il est recommandé de consulter un médecin en urgence. "Ces signalements sont essentiels à la surveillance des médicaments et contribuent à renforcer la sécurité des patients en permettant aux autorités sanitaires de prendre des mesures quand cela s’avère nécessaire", peut-on lire dans le communiqué.