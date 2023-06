Varices : le régime végétarien peut augmenter le risque chez les hommes

L'ESSENTIEL Les femmes sont plus susceptibles d'avoir des varices que les hommes. Toutefois, les hommes qui suivent un régime végétarien ont davantage de risques.

Pour les chercheurs, cela pourrait être lié à des niveaux plus faibles de vitamine B12 ou au taux d'homocystéine des végétariens.

Les scientifiques estiment que les professionnels de santé doivent considérer le régime végétarien comme un facteur prédisposant aux varices, surtout chez les hommes.

Les varices, maladie vasculaire courante dans les pays développés, se caractérisent par la dilatation permanente et la déformation d'une veine du réseau veineux superficiel des membres inférieurs. Ce trouble touche plus souvent les femmes (36 % contre 14 % chez les hommes). Toutefois, le régime végétarien semble augmenter le risque de la gent masculine d'en avoir, selon une étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition début juin.

Végétarisme : attention aux varices surtout chez les hommes

Pour ces travaux, les chercheurs ont examiné les dossiers de 9.905 adultes ayant participé à l'étude Taiwan Biobank entre 2008 et 2020. 35 % des femmes et 12 % des hommes présentaient des varices. Des questionnaires ont permis de connaître leur régime alimentaire. Les participants suivant principalement une alimentation omnivore : seuls 8 % des hommes et 12 % des femmes étaient végétariens.

Résultat des analyses : bien que les femmes continuaient d'avoir un risque plus élevé de développer des varices que les hommes quelle que soit leur alimentation, la gent masculine végétarienne affichait des risques accrus de varices par rapport aux non-végétariens.

L'équipe avance que la hausse des risques observée chez les végétariens pourrait être liée à des niveaux plus faibles de vitamine B12 ou à leur taux d'homocystéine, un acide aminé. Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer.

Régime végétarien : un facteur de risque de varices à prendre en compte

Les scientifiques estiment aussi que l'étude montre que les facteurs liés au sexe peuvent jouer un rôle plus important dans le développement des varices que les facteurs liés à l'alimentation. "Toutefois, les professionnels de la santé doivent considérer les deux variables comme des facteurs prédisposants aux varices lors de la prise en charge des maladies veineuses chroniques", mettent-ils en garde dans leur article.

Les méthodes pour prévenir les varices peuvent inclure l'adoption d'un régime alimentaire approprié, l'exercice régulier, la perte de poids et l'utilisation de bas de compression, entre autres.