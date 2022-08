Varices des jambes : ces symptômes à ne pas négliger

L'ESSENTIEL L’insuffisance veineuse touche environ 17 millions de Français.

L’hérédité, le sexe ou l’excès de poids sont des facteurs favorisant les varices.

Les varices sont des dilatations anormales des veines, généralement localisées au niveau des jambes. Ces apparitions s'expliquent par de nombreuses raisons.

Différents symptômes

Le symptôme le plus fréquent est l’apparition de crampes. Situés dans la zone des orteils ou des mollets, les contractions sont fréquentes durant le sommeil, voire au réveil. Autre symptôme : la présence de petits vaisseaux sanguins de couleur bleuâtres ou rouge vif, appelées également "variocosités" ou "télangiectasies". Ces manifestations apparaissent sous forme de grosses veines sur les jambes, sur les cuisses ou dans le pli des genoux.

Si des varices surviennent, des œdèmes, c’est-à-dire des gonflements au niveau des chevilles, des jambes et des pieds, peuvent se présenter. Par ailleurs, le fait de ne pas changer de position favorise l’émergence des varices. Enfin, si les veines des jambes sont dilatées, l'effet des jambes lourdes peut se faire ressentir. Comme le sang a des difficultés à remonter vers le cœur et reste dans la zone des jambes, une sensation de lourdeur apparaît progressivement et s’accompagne de démangeaisons.

Le sport, un remède efficace !

Certaines solutions permettent de soulager ces symptômes. Les spécialistes conseillent d’utiliser des bas de contention afin de comprimer les jambes et d’aider la circulation du sang. Le massage des jambes est une option à prendre en considération, tout comme le fait de ne pas exposer ses jambes à la chaleur.

Selon la Clinique de la maladie veineuse chronique, le sport peut être un moyen de lutter contre les varices. L’activité physique régulière permet de renforcer les mollets ainsi que la mobilité de la cheville. Elle réduit également l’hypertension veineuse. Enfin, une alimentation équilibrée et une perte de poids peuvent prévenir la survenue de varices.