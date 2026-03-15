Sucre : et s’il pouvait soulager les douleurs des bébés ?

L'ESSENTIEL Donner du saccharose aux nourrissons avant une intervention avec aiguille, comme une ponction veineuse, peuvent réduire les signes de douleur, selon une nouvelle revue systématique.

Dans leurs travaux, les chercheurs ont analysé 29 essais cliniques portant sur plus de 2.700 bébés.

Ils ont ainsi observé que le saccharose était plus efficace que l’eau ou les soins standards, surtout lorsqu’il est associé à une tétine ou à une succion non nutritive.

Il est réconfortant pour beaucoup d’entre nous, mais, chez les nourrissons, il pourrait avoir une vertu encore plus importante. Selon une nouvelle revue systématique publiée par Cochrane, le sucre pourrait soulager les douleurs des nouveaux-nés lorsqu'ils subissent une intervention en milieu hospitalier impliquant une aiguille, comme une ponction veineuse.

Moins de douleurs grâce au saccharose

"Les nouveau-nés subissent fréquemment des piqûres à l'hôpital sans aucun soulagement de la douleur ni mesures de réconfort, alors que les enfants plus âgés et les adultes subissent rarement ces procédures sans traitement antidouleur, indique Mariana Bueno, autrice principale de l'étude, chercheuse à l'University of Toronto, au Canada. Les données probantes montrent qu'une petite quantité de saccharose administrée juste avant l'intervention est un moyen simple, rapide et efficace de réduire cette douleur. Notre revue aide les cliniciens à utiliser ces données probantes de manière plus sûre et plus cohérente dans leur pratique."

Le saccharose est déjà utilisé dans certaines unités néonatales, mais pas toutes. Quand c’est le cas, la solution sucrée peut être administrée directement dans la bouche du bébé juste avant l’intervention.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont analysé 29 essais cliniques comprenant plus de 2.700 bébés ayant subi une ponction veineuse à l'hôpital. Certains nourrissons avaient reçu du saccharose, tandis que d’autres avaient eu de l’eau, des soins standards ou aucune aide pour gérer la douleur.

Résultats : pendant et immédiatement après l’intervention, ceux ayant reçu du saccharose ont montré moins de signes de douleurs, comparativement aux autres. Les scientifiques ont aussi observé que l’efficacité du saccharose était encore meilleure quand il était associé à l’usage d’une tétine, d’une sucette ou d’une autre succion non nutritive.

Généraliser l’usage du saccharose

"Les parents seront peut-être surpris d'apprendre que quelque chose d'aussi simple que quelques gouttes de solution sucrée peut vraiment améliorer le confort de leur bébé pendant les prises de sang, explique Ligyana Candido, coautrice de l’étude, chercheuse à l'Université d'Ottawa, au Canada. Il s'agit d'une intervention peu coûteuse et sûre qui agit en quelques minutes, et qui peut être particulièrement utile lorsque d'autres méthodes réconfortantes, telles que le contact peau à peau ou l'allaitement maternel, ne sont pas possibles."

Les auteurs plaident pour que leurs conclusions incitent à la mise en place de protocoles clairs, qui puissent généraliser l’usage du saccharose dans toutes les unités néonatales. Ils souhaitent aussi une uniformisation des procédures pour les doses et, à terme, que chaque nourrisson puisse ainsi bénéficier de cette aide avant une intervention avec une aiguille.