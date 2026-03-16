Cancer colorectal : ces deux types de polypes multiplient le risque

Le cancer colorectal touche plus de 47.000 personnes chaque année en France. Il est parfois lié au mode de vie, à la consommation d’alcool ou de tabac par exemple, à des antécédents familiaux ou à l’âge. Une étude, parue dans Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH), montre que la présence de certains polypes dans l’intestin augmente fortement le risque d’en être atteint.

Polypes : un risque de cancer colorectal multiplié par cinq

Ces excroissances apparaissent sur les parois intestinales et sont généralement bénignes. D’après les auteurs, des chercheurs de l’université de Flinders, en Australie, deux polypes sont particulièrement associés à un risque accru de cancer : les adénomes et les polypes dentelés. Ils l’ont découvert en étudiant plus de 8.400 dossiers de coloscopie. "L’analyse a montré que les personnes présentant à la fois des adénomes et des polypes dentelés étaient beaucoup plus susceptibles de développer des lésions précancéreuses avancées, développent-ils. En effet, ce risque était jusqu’à cinq fois supérieur à celui des personnes ne présentant qu’un seul type de polype." Ces deux types de polypes sont des "voies cancéreuses distinctes, susceptibles d'être actives simultanément", indiquent les auteurs.

Au cours de leurs travaux, ils ont également observé que la présence simultanée des deux polypes est fréquente : près de la moitié des patients présentant des polypes dentelés avaient également des adénomes. Par ailleurs, d’après les données analysées par cette équipe, les polypes dentelés pourraient évoluer en cancer plus rapidement que les adénomes.

Polype et cancer colorectal : le dépistage précoce est primordial

"Les polypes sont fréquents et généralement bénins, mais lorsque les deux types apparaissent simultanément – ​​ce que l’on appelle des lésions synchrones – le risque de maladie intestinale grave ou de cancer augmente fortement", souligne le Dr Molla Wassie, auteur principal de cette recherche. Pour ce spécialiste, cette découverte rappelle l’importance du dépistage du cancer colorectal. "Les polypes sont plus fréquents avec l'âge, mais l'essentiel est de les détecter et de les retirer précocement, précise-t-il. Si vous avez déjà eu les deux types de polypes, il est particulièrement important de respecter scrupuleusement votre calendrier de coloscopies."

En France, le dépistage est recommandé dès l’âge de 50 ans. La première étape est la recherche de sang dans les selles, et une coloscopie peut être ensuite recommandée pour vérifier si des polypes ou des adénomes sont présents dans l’intestin. "Plus un cancer colorectal est détecté tôt, moins les traitements sont lourds et plus les chances de guérison sont importantes", explique l’Assurance Maladie. Lorsqu’il est dépisté dans les premiers stades, le cancer colorectal se soigne dans neuf cas sur dix.