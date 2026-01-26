Grippe pédiatrique : quelle est l’efficacité du vaccin sur les enfants ?

L'ESSENTIEL L'épidémie de la grippe a repris de la vigueur.

Ce rebond est lié à la reprise de l’école et se traduit par une hausse de l’activité en ville et à l’hôpital pour les moins de 15 ans.

Les professionnels de santé appellent à faire vacciner les enfants, surtout s'ils sont asthmatiques.

Cette forte "hausse de l’activité en ville et à l’hôpital (urgences et hospitalisations chez les moins de 15 ans)” est liée à “la reprise de la vie en collectivité et de l’école", préviennent la Gregory Pariente Foundation (GPFD) et l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA). Un scénario très similaire à l’évolution de la grippe observé l’année dernière. Ce qui les conduit à rappeler l’importance de la vaccination contre le virus, surtout pour les enfants atteints d’asthme.

Le vaccin contre la grippe est plus efficace chez les enfants

Pour lutter contre la grippe et ses complications, les deux organisations appellent à faire vacciner les enfants de 2 à 17 ans comme le recommande la Haute Autorité de Santé, et même à étendre la vaccination à partir de l'âge de 6 mois. Ils assurent qu’il n’est pas encore trop tard pour faire les injections, surtout pour ceux atteints d’asthme. En effet, les jeunes touchés par la maladie respiratoire chronique ont "un risque 40 % plus élevé de développer une pneumonie par rapport aux enfants non asthmatiques et le taux de mortalité est 3 fois plus élevé chez les enfants avec une pneumonie (0,9 % contre 0,3 %)", expliquent GPFD et AFPA dans leur rapport.

Par ailleurs, le vaccin contre la grippe de cette année se révèle plus efficace chez les enfants. Selon les analyses du CNR-VIR, les injections affichent une efficacité contre le virus de 57,2 % chez les 0–17 ans. À titre de comparaison, elle a été évaluée à 36,4 % pour la population générale.

Les professionnels de santé pédiatrique se mobilisent, car ils craignent que le scénario de l’année dernière se répète. "L’an dernier, le pic grippal survenu en S51/2024 pour SOS-Médecins et en S52/2024 pour les passages aux urgences, avait également été suivi d’une baisse sur deux semaines, puis d’une reprise forte jusqu’au pic définitif en S4, plus élevé que le premier pic", expliquent-ils dans leur communiqué.

Grippe pédiatrique : comment éviter les contaminations ?

Au-delà de la vaccination, plusieurs gestes barrière permettent de limiter la propagation du virus de la grippe.