Grippe pédiatrique : quelle est l’efficacité du vaccin sur les enfants ?

- L'épidémie de la grippe a repris de la vigueur.
- Ce rebond est lié à la reprise de l’école et se traduit par une hausse de l’activité en ville et à l’hôpital pour les moins de 15 ans.
- Les professionnels de santé appellent à faire vacciner les enfants, surtout s'ils sont asthmatiques.
Cette forte "hausse de l’activité en ville et à l’hôpital (urgences et hospitalisations chez les moins de 15 ans)” est liée à “la reprise de la vie en collectivité et de l’école", préviennent la Gregory Pariente Foundation (GPFD) et l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA). Un scénario très similaire à l’évolution de la grippe observé l’année dernière. Ce qui les conduit à rappeler l’importance de la vaccination contre le virus, surtout pour les enfants atteints d’asthme.
Le vaccin contre la grippe est plus efficace chez les enfants
Pour lutter contre la grippe et ses complications, les deux organisations appellent à faire vacciner les enfants de 2 à 17 ans comme le recommande la Haute Autorité de Santé, et même à étendre la vaccination à partir de l'âge de 6 mois. Ils assurent qu’il n’est pas encore trop tard pour faire les injections, surtout pour ceux atteints d’asthme. En effet, les jeunes touchés par la maladie respiratoire chronique ont "un risque 40 % plus élevé de développer une pneumonie par rapport aux enfants non asthmatiques et le taux de mortalité est 3 fois plus élevé chez les enfants avec une pneumonie (0,9 % contre 0,3 %)", expliquent GPFD et AFPA dans leur rapport.
Par ailleurs, le vaccin contre la grippe de cette année se révèle plus efficace chez les enfants. Selon les analyses du CNR-VIR, les injections affichent une efficacité contre le virus de 57,2 % chez les 0–17 ans. À titre de comparaison, elle a été évaluée à 36,4 % pour la population générale.
Les professionnels de santé pédiatrique se mobilisent, car ils craignent que le scénario de l’année dernière se répète. "L’an dernier, le pic grippal survenu en S51/2024 pour SOS-Médecins et en S52/2024 pour les passages aux urgences, avait également été suivi d’une baisse sur deux semaines, puis d’une reprise forte jusqu’au pic définitif en S4, plus élevé que le premier pic", expliquent-ils dans leur communiqué.
Grippe pédiatrique : comment éviter les contaminations ?
Au-delà de la vaccination, plusieurs gestes barrière permettent de limiter la propagation du virus de la grippe.
- Se laver les mains régulièrement : il faut privilégier si possible le savon liquide et se frotter les mains pendant au moins 30 secondes. Après les avoir rincées, il faut les sécher avec une serviette propre ou à l’air libre. "Le lavage des mains doit devenir un réflexe : au minimum, avant de préparer le repas ou de manger, après s’être mouché, après avoir éternué ou toussé en mettant sa main devant la bouche, après être passé aux toilettes, après avoir pris les transports en commun, après s’être occupé d’un animal et dès qu'on rentre chez soi. En l'absence d'eau et de savon, utilisez une solution hydro-alcoolique", explique l’Assurance Maladie.
- Utiliser des mouchoirs jetables et les jeter à la poubelle aussitôt.
- Tousser et éternuer dans son coude.
- En cas de symptômes grippaux, il faut porter un masque et ne pas rendre visite à des personnes fragiles.
- Éviter d’emmener un bébé ou un jeune enfant dans des lieux publics où il pourrait entrer en contact avec des personnes grippées (transports en commun, centres commerciaux, hôpitaux…) en période d’épidémie de grippe.
- Ne pas embrasser les nourrissons quand on est enrhumé.
- Ouvrir les fenêtres des pièces fréquentées régulièrement pour aérer et diminuer la concentration en microbes et en particulier en virus de la grippe.