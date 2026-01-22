Grippe : le virus est toujours très actif dans l’Hexagone

L'ESSENTIEL Le recours aux soins pour la grippe est en baisse chez les adultes et en augmentation chez les enfants, en ville comme à l'hôpital.

La circulation du virus reste importante.

Tous les départements de l'Hexagone sont en phase épidémie.

"La circulation des virus grippaux demeurait très active en France hexagonale", prévient Santé publique France dans son bilan hebdomadaire publié le 21 janvier. Si les consultations pour grippe ont baissé du 12 au 18 janvier 2026 chez les adultes, elles sont en hausse chez les enfants.

Épidémie de grippe : les enfants boostent la circulation du virus

Comme plusieurs acteurs de la santé le craignaient, la grippe n’a pas dit son dernier mot. Tous les départements de l’Hexagone sont encore en phase épidémique. En Outre-mer, les territoires des Antilles et la Guyane demeuraient en épidémie, tandis que Mayotte était repassée en post-épidémie et La Réunion à un niveau de base.

Globalement, l’incidence a grimpé de 250 cas pour 100.000 habitants à 272 en une semaine. Cette hausse est principalement portée par les enfants. En effet, le recours aux soins continuait de progresser en ville chez les moins de 15 ans et de diminuer chez les adultes. "Aux urgences, la part d’activité pour grippe/syndrome grippal repartait à la hausse chez les enfants après deux semaines de baisse consécutives, et restait en diminution chez les adultes", précise le rapport. Dans le détail, on a enregistré 11.529 passages aux urgences, soit 3,1 % des passages. Le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 2 395, soit 3,1 % de l’ensemble des hospitalisations.

"Il est possible que cette reprise à la hausse de la circulation des virus grippaux chez les enfants, consécutive à la rentrée scolaire début janvier, entraîne une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir, mais il est très difficile d'anticiper l'impact qu'une telle reprise épidémique”pourrait avoir sur le système de soins", préviennent les experts de Santé publique France.

Grippe : 817 personnes en réa depuis le début de l’épidémie

Depuis le début de l’épidémie, 817 patients souffrant de la grippe ont été pris en charge par les services de réanimation. La présence d’au moins une comorbidité était rapportée pour 87 % des cas. "Parmi les 555 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 72 % n’étaient pas vaccinés contre la grippe. Au total, 106 décès ont été signalés, dont 79 chez les 65 ans et plus", précise Santé publique France.

Par ailleurs, la part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique a diminué “légèrement”. Toutefois, elle reste à un niveau élevé, "et un excès de mortalité toutes causes était observé en premières et secondes semaines de 2026."