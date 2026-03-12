Baver sur l'oreiller en dormant : faut-il s’inquiéter ?

L'ESSENTIEL Baver pendant le sommeil est un phénomène fréquent et généralement sans gravité.

Certaines causes, comme la respiration par la bouche, l’apnée du sommeil ou le reflux acide, peuvent l’expliquer.

Si cela devient fréquent ou récent, consulter un médecin peut être utile.

Vous vous réveillez parfois avec l’oreiller humide et une petite trace de salive au coin de la bouche ? C’est un peu gênant, mais c’est en réalité très courant. Or, si baver pendant le sommeil est généralement bénin, cela peut aussi être un signe révélateur de certains troubles de santé, selon plusieurs experts ORL américains cités par CNN.

"Tout le monde bave à un moment ou à un autre, par exemple après avoir trop bu ou s’être endormi sur le canapé après un grand repas", explique le Dr Landon Duyka, professeur assistant d’oto-rhino-laryngologie à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, à Chicago. Mais lorsque le phénomène devient fréquent, il peut mériter une petite visite médicale. "Si vous vous réveillez chaque nuit avec l’oreiller trempé, surtout si c’est récent, il vaut mieux consulter", précise le spécialiste. Et pour cause, cela peut parfois signaler un trouble du sommeil ou pire, une maladie neurologique.

Apnée du sommeil, respiration buccale et reflux

Parmi les causes les plus fréquentes figure le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) , qui se caractérise par des pauses respiratoires nocturnes, parfois plusieurs fois par heure. Or, pour compenser le manque d’air, certaines personnes respirent par la bouche, ce qui favorise l’écoulement de salive. Selon l’American Academy of Sleep Medicine, environ 23,5 millions d’Américains souffrent d’apnée du sommeil sans être diagnostiqués. En France, près de quatre millions de personnes en France sont concernées. A long terme, l'apnée du sommeil augmente le risque d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, d’accident vasculaire cérébral ou encore de diabète de type 2.

Deuxième cause possible : la respiration par la bouche, qui peut être liée à des voies nasales étroites, à une déviation de la cloison nasale ou encore à des amygdales trop volumineuses. Le Dr Neil Hockstein, spécialiste ORL à la Sidney Kimmel Medical College (de l'Université Thomas Jefferson), recommande alors de consulter un spécialiste pour évaluer l’obstruction.

D’autres facteurs peuvent également intervenir, comme le reflux d’acide gastrique. "Beaucoup de patients produisent davantage de salive la nuit pour neutraliser l’acidité", explique le Dr Duyka. Enfin, les allergies, les infections ORL ou encore certains problèmes dentaires peuvent également augmenter la salivation.

L'importance de la position pour dormir

Ce n’est pas fini : la position dans laquelle vous dormez peut aussi jouer un rôle. Les personnes qui dorment sur le côté ou sur le ventre bavent plus souvent, simplement sous l’effet de la gravité. Dans la majorité des cas, cela reste bénin, mais certaines situations doivent alerter, notamment des difficultés à avaler ou des symptômes neurologiques. "Dans de rares cas, cela peut être l’un des premiers signes de maladies neurodégénératives comme Parkinson", prévient le Dr Hockstein. En cas de doute, un spécialiste ORL peut proposer un examen ou une étude du sommeil. Mais "la plupart du temps, la salivation nocturne n’est pas un problème", rassure le Dr Hockstein.