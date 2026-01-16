Ce que votre sueur dit de la qualité de votre sommeil

L'ESSENTIEL Un capteur développé aux États-Unis permet de mesurer en continu deux hormones clés du cycle veille-sommeil.

Le dispositif s’appuie sur la transpiration passive pour évaluer les niveaux de cortisol (l’hormone de l’éveil) et de mélatonine (l’hormone du sommeil).

Cette technologie non invasive offre une alternative aux tests salivaires pour surveiller le sommeil.

Une petite goutte de sueur pourrait bientôt en dire long sur nos nuits. Aux Etats-Unis, une équipe de chercheurs de l’Université du Texas à Dallas, en collaboration avec la société texane EnLiSense, a mis au point un capteur révolutionnaire capable de mesurer en continu deux hormones clés du cycle veille-sommeil : le cortisol et la mélatonine. Publiée dans la revue Biosensors and Bioelectronics: X, cette étude marque une première mondiale en démontrant que ces hormones peuvent être suivies avec précision à partir de la transpiration.

Un capteur qui mesure le rythme du corps

Le dispositif, appelé CORTI, s’appuie sur la transpiration passive – celle produite naturellement par le corps – pour évaluer les niveaux de cortisol (l’hormone de l’éveil) et de mélatonine (l’hormone du sommeil). Contrairement aux tests salivaires, qui sont jusqu’ici la référence en la matière mais peu pratiques, ce nouveau capteur permet une surveillance continue, discrète et non invasive.

"L’évaluation précise et continue du cortisol et de la mélatonine est essentielle pour comprendre et gérer la santé circadienne", explique Annapoorna Ramasubramanya, doctorante en ingénierie biomédicale et première autrice de l’étude, dans un communiqué. Grâce à des expériences menées sur 43 participants durant 48 heures, les résultats du capteur ont été comparés à ceux obtenus via des échantillons de salive, et ils montrent une très bonne concordance.

Mieux comprendre les troubles du sommeil

Le développement de CORTI s’inscrit dans un contexte où les objets connectés dédiés au sommeil se multiplient (montre, réveil, enceinte...), mais la plupart ne fournissent que des estimations basées sur le mouvement ou le rythme cardiaque. Ce capteur innovant promet justement de délivrer des données biologiques beaucoup plus fiables, selon les chercheurs. Il pourrait ainsi aider à mieux comprendre les troubles du sommeil, liés entre autres à la santé mentale, et qui concernent tout le monde ou presque. "Dans le monde actuel, notre sommeil est perturbé par la technologie elle-même [notamment les écrans]. Nul besoin d’être pilote ou travailleur de nuit pour voir son rythme circadien bouleversé", note la Professeure Shalini Prasad, coautrice de l’étude.

Fait insolite : l’intérêt de la chercheuse Annapoorna Ramasubramanya pour les rythmes biologiques vient de la musique carnatique, qu’elle pratique depuis 16 ans. Jouer de la veena, un instrument à cordes indien, lui a en effet appris à traduire les principes mathématiques du rythme en données physiologiques. "C’est comme dans la musique : la façon dont on tire la corde influence la vibration, décrit-elle. Le sommeil obéit aussi à des fréquences et des cycles."