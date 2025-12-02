Ce que votre sueur révèle de votre état de santé

L'ESSENTIEL La sueur contient des informations clés sur notre santé : glucose, sodium, biomarqueurs de maladies...

Grâce aux capteurs connectés et à l'intelligence artificielle, elle pourrait permettre un suivi médical en temps réel.

"Nous ne sommes pas loin d'un avenir où votre capteur portable vous alertera de taux élevés de cortisol, indiquant un stress chronique."

La sueur de notre front pourrait-elle devenir notre nouveau carnet de santé ? C'est le pari d’une équipe de chercheurs australiens de l'University of Technology Sydney (UTS), qui voient dans l’analyse des gouttes de transpiration un outil puissant de surveillance médicale, et donc de prévention, grâce à l'intelligence artificielle et aux capteurs connectés.

Détecter des marqueurs précurseurs de maladies

Longtemps sous-exploitée, la sueur pourrait bien devenir une alternative sérieuse aux analyses de sang ou d'urine, selon leurs travaux publiés dans le Journal of Pharmaceutical Analysis. Comme les autres fluides, elle contient une série de biomarqueurs (hormones, métabolites, électrolytes) capables de renseigner sur notre état de santé en temps réel. Sans compter que "recueillir la sueur est indolore, simple et non invasif", rappelle la Dre Dayanne Bordin, chimiste analytique et co-autrice de l'étude, dans un communiqué. De quoi séduire les adeptes des objets connectés comme les montres, mais également les professionnels de santé.

Grâce aux avancées dans les domaines de la microfluidique et de l’électronique flexible, des capteurs discrets peuvent désormais analyser la sueur directement sur la peau. Ces dispositifs, combinés à des algorithmes d'intelligence artificielle, sont capables de détecter des modulations de glucose, de sodium ou encore de cortisol (l’hormone du stress), voire des marqueurs précurseurs de maladies chroniques comme le diabète, Parkinson ou Alzheimer. Certains produits existent déjà, comme le patch Gatorade, qui évalue la perte de sodium pendant l'effort et fournit des conseils personnalisés via une application mobile.

Suivre en continu son stress, son hydratation ou sa glycémie

Le potentiel de ces capteurs est immense, affirment les scientifiques : sportifs, patients chroniques, ou toute personne soucieuse de sa santé pourraient bientôt suivre leurs niveaux de stress, leur hydratation ou leur glycémie en continu, et ce, sans nécessiter une seule piqûre. "La capacité de mesurer plusieurs biomarqueurs en même temps, et de transmettre les données sans fil, ouvre la voie à une véritable révolution de la santé préventive", estime la Dre Janice McCauley, co-autrice.

Les chercheurs de l'UTS travaillent actuellement à affiner leur compréhension de la sueur, tout en développant d’autres dispositifs capables de détecter des traces infimes de biomarqueurs clés. "Nous ne sommes pas loin d'un avenir où votre capteur portable vous alertera de taux élevés de cortisol, indiquant un stress chronique", prévoit la Dre Bordin.