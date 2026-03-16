L’utérus pourrait retrouver ses capacités immunitaires après une greffe

L'ESSENTIEL Le système immunitaire de l'utérus peut se régénérer après une transplantation d'utérus ou une greffe de moelle osseuse.

Cela est observé malgré la prise de tacrolimus, un médicament qui supprime normalement l’activité des cellules immunitaires.

Cette découverte pourrait avoir des conséquences importantes pour le traitement de l'infertilité et des complications de grossesse.

Le système immunitaire de l'utérus joue un rôle crucial dans la fertilité et le bon déroulement de la grossesse. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Science Translational Medicine, des chercheurs de l’Institut Karolinska (Suède) ont ainsi voulu examiner l'impact de deux types de transplantation sur le système immunitaire : la transplantation d'utérus et la greffe de moelle osseuse.

L’utérus se régénère après une transplantation malgré la prise d’un médicament supprimant le système immunitaire

Pour les besoins des travaux, des échantillons de l’endomètre et du décidual (muqueuse de l'endomètre transformée après la nidation de l'œuf) prélevés chez des femmes ayant subi une transplantation utérine et es échantillons menstruels prélevés chez des receveuses de greffes de moelle osseuse ont été examinés. Ensuite, l’équipe a eu recours à des méthodes avancées, comme le séquençage d'ARN unicellulaire et la cytométrie en flux, pour cartographier l'origine et les caractéristiques des cellules. "Une analyse d'images avancée a permis de déterminer la localisation des cellules dans le tissu."

Les résultats ont montré que les cellules immunitaires utérines se "repeuplaient" à partir du sang. Dans le détail, de nouvelles cellules immunitaires pouvaient migrer dans la muqueuse utérine, s'y implanter et acquérir les mêmes caractéristiques que chez les personnes en bonne santé "aux niveaux transcriptomique, protéique et tissulaire." En clair, le système immunitaire de l'utérus est capable de se régénérer. Selon les auteurs, toutes les lignées immunitaires étaient presque entièrement reconstituées, malgré un traitement anti-rejet (tacrolimus) qui bloque normalement un mécanisme clé qui active ces cellules.

Des cellules immunitaires d'origine masculine ont reconstitué l'endomètre d’une patiente greffée

Durant les recherches, les scientifiques ont également découvert que, chez une patiente, des cellules souches provenant de donneurs masculins avaient aussi reconstitué un environnement immunitaire fonctionnel dans l'utérus après la greffe de moelle osseuse. "L'ensemble de ces données apporte un éclairage nouveau sur la persistance et les capacités de reconstitution du système immunitaire tissulaire dans l'utérus, un organe en régénération continue", ont écrit les auteurs avant d’ajouter que ces connaissances sont essentielles à la compréhension de la fertilité, des complications de grossesse et du rétablissement après une transplantation.

"Ces données nous offrent la possibilité de développer de meilleurs traitements pour l'infertilité, les suites d'une transplantation et les maladies où le système immunitaire utérin joue un rôle", a déclaré Niklas Björkström, qui a dirigé l’étude. Dans de futurs travaux, il compte identifier les signaux qui guident les cellules immunitaires vers leur emplacement adéquat et leur permettent de se fixer aux tissus.