Les 5 choses que votre médecin a apprises cette semaine

1 - Les thérapies géniques pourraient devenir beaucoup moins chères

Une entreprise chinoise a développé une thérapie génique contre l’hémophilie B qui pourrait coûter environ dix fois moins que les traitements actuels. Aujourd’hui, certaines thérapies géniques dépassent 3 millions de dollars. Le nouveau traitement serait proposé autour de 350 000 dollars.

La différence ne vient pas d’une révolution scientifique, mais surtout d’une production industrielle plus efficace. Si ces médicaments arrivent en Europe, ils pourraient rendre ces traitements très innovants beaucoup plus accessibles aux patients.

2 - Les femmes jeunes meurent plus souvent après un infarctus

Une étude portant sur près d’un million d’hospitalisations montre que les femmes de moins de 55 ans ont un risque de décès plus élevé que les hommes après un infarctus.

Plusieurs raisons pourraient expliquer cette différence : des symptômes parfois moins typiques, un diagnostic plus tardif, moins de procédures cardiovasculaires.

Les chercheurs soulignent aussi l’importance de facteurs souvent négligés comme le stress, les conditions de vie ou les difficultés économiques.

3 - Les médicaments contre l’obésité pourraient aussi agir sur les addictions

Les médicaments utilisés contre le diabète et l’obésité -les agonistes du GLP-1- pourraient avoir un effet inattendu. Une étude portant sur plus de 600 000 patients suggère qu’ils pourraient réduire le risque de dépendance à plusieurs substances :alcool, nicotine, cannabis, cocaïne, opioïdes.

Les chercheurs pensent que ces traitements agiraient sur les circuits cérébraux liés au désir et à la récompense.

4 - Une piste pour réparer le cœur après un infarctus

Des chercheurs ont testé une technologie innovante utilisant une molécule d’ARN capable de stimuler la réparation du muscle cardiaque.

Chez l’animal, une seule injection a permis : d’améliorer la fonction du cœur, de réduire les dégâts liés à l’infarctus, de limiter la formation de cicatrices.

Ces travaux sont encore expérimentaux, mais ils pourraient ouvrir la voie à une médecine capable de réparer le cœur après un infarctus.

5 - Une nouvelle stratégie contre un cancer rare

Le cholangiocarcinome est un cancer rare des voies biliaires. Une étude montre qu’un traitement combinant chimiothérapie, thérapie ciblée et immunothérapie avant la chirurgie pourrait améliorer les résultats. Dans l’essai, la durée pendant laquelle la maladie ne progresse pas a presque doublé.

Cette stratégie confirme une tendance forte en oncologie : associer plusieurs traitements pour augmenter leur efficacité.