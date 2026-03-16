«C’est un véritable calvaire» : qu’est-ce que le trouble «borderline» dont souffre Doja Cat ?

L'ESSENTIEL La chanteuse Doja Cat a confié être atteinte d'une trouble de la personnalité borderline.

Il s'agit d'une "une affection mentale caractérisée par un schéma omniprésent d’instabilité dans les relations, l’image de soi, les humeurs, le comportement et l’hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l’abandon".

La star suit une thérapie depuis plusieurs années afin de traiter son trouble.

Doja Cat s’est confiée sans détours, le vendredi 13 mars 2026, sur sa santé mentale dans une vidéo publiée sur son compte TikTok. La chanteuse américaine a révélé à ses fans avoir été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité limite, aussi connu sous le nom de trouble de la personnalité Borderline.

"J'ai fait un long chemin" : la thérapie a aidé Doja Cat

"Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à faire semblant d'aimer les choses, à faire semblant d'être heureuse, à faire semblant de ne pas aimer certaines choses que j'aime, à donner l'impression que tout va bien et que je gère. Ça m’a rattrapé", explique en préambule l’interprète de “Kiss me more” dans sa vidéo. Mais elle connaît désormais l’origine de ses difficultés : elle souffre d’un trouble de la personnalité limite.

Elle ajoute que cette pathologie psychique qu’elle a sûrement depuis "toujours" est un "véritable calvaire". Toutefois, ces périodes sombres s’éloignent depuis qu’elle s’est tourné vers les professionnels de santé. "Je suis en thérapie depuis des années maintenant, et je suis tellement soulagée et fière de moi. J'ai fait un long chemin, et je fais encore des erreurs. C’est un long parcours vers la guérison". Elle encourage les personnes traversant les mêmes difficultés à libérer leur parole et à se faire aider.

Trouble de la personnalité limite : quels sont les symptômes ?

"Le trouble de la personnalité borderline est une affection mentale caractérisée par un schéma omniprésent d’instabilité dans les relations, l’image de soi, les humeurs, le comportement et l’hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l’abandon", explique le manuel MSD sur son site internet. On estime qu’entre 2 et 4 % de la population mondiale est concernée par ce trouble.

Ces personnes ont de grandes difficultés à réguler leurs émotions. Elles les ressentent de manière très intense et changeante. Ce qui impacte leurs comportements et leurs relations aux autres.

En plus de l’instabilité émotionnelle, les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité limite présentent :

Une peur intense de l’abandon : "Par exemple, elles peuvent se mettre à paniquer ou devenir furieuses lorsque quelqu’un d’important à leurs yeux a quelques minutes de retard ou annule un rendez-vous", ajoute le MSD.

La colère : les patients peuvent s’irriter de façon injustifiée ou excessive. Après un accès de colère, ils se sentent souvent honteux ou coupables. Ce qui dégrade leur image de soi.

L'inconsistance : les personnes atteintes du trouble peuvent changer très rapidement d'opinion, d’humeur, d’idée, d’objectif, et même de carrière ou d’amis.

Des comportements impulsifs : les patients sont plus susceptibles d’avoir des comportements sexuels à risque, de consommer de l’alcool ou des drogues, des conduites dangereuses ou encore d’avoir des dépenses excessives.

Des comportements autodestructeurs : les patients peuvent s’automutiler ou faire des tentatives de suicides. Leurs risques de suicide sont 40 plus élevés que la population générale et environ 8 à 10 % d’entre eux décèdent par suicide.

En période de très grand stress (généralement lié à la peur de l’abandon), la personne touchée par un trouble de la personnalité borderline peut avoir des épisodes dissociatifs, des pensées paranoïaques ou encore des symptômes psychotiques (hallucinations…).

La prise en charge de ce trouble psychique repose en premier lieu sur la psychothérapie. Les plus efficaces sont la thérapie comportementale dialectique (TCD) ainsi que celles basées sur la mentalisation ou le transfert. Il n’y a pas de traitements médicamenteux contre le trouble borderline. Toutefois, certains médicaments peuvent aider à réduire les symptômes associés au trouble comme l’instabilité de l’humeur ou l’anxiété.