Entraînement sportif : ces compléments énergétiques peuvent perturber le sommeil

Plus d'énergie, plus de force ou plus d'endurance : telles sont les promesses de certains compléments alimentaires pré-effort destinés aux sportifs. Dans Sleep Epidemiology , des chercheurs de l'université de Toronto, au Canada, révèlent que ces produits pourraient être nocifs pour le sommeil.

Poudres et boissons pré-effort : quels sont les effets des compléments alimentaires sur le sommeil ?

" Les suppléments pré-entraînement, qui contiennent souvent des niveaux élevés de caféine et d'ingrédients de type stimulant, sont devenus de plus en plus populaires parmi les adolescents et les jeunes adultes qui cherchent à améliorer leurs performances physiques et à augmenter leur énergie , développe l'auteur principal de cette étude, Kyle T. Ganson, professeur adjoint à l'Université de Toronto. Cependant, les résultats de l'étude soulignent des risques potentiels pour le bien-être des jeunes qui utilisent ces suppléments . "

Avec son équipe, il s'est appuyé sur les données de plus de 2.700 participants âgés de 16 à 30 ans. Tous avaient répondu à des questionnaires sur leur utilisation de ces poudres et boissons énergétiques pré-effort et leur durée de sommeil sur plusieurs mois. Les produits cités s'appelaient notamment Bang!, Jack3D et C4. " Les résultats montrent que les personnes ayant déclaré avoir utilisé des suppléments pré-entraînement au cours de la dernière année étaient plus de deux fois plus susceptibles de déclarer dormir cinq heures ou moins par nuit par rapport à celles qui n'utilisaient pas ces suppléments" , concluent les auteurs. Or, ils rappellent que les recommandations sanitaires conseillent aux adolescents de dormir 8 à 10 heures par nuit, et 7 à 9 heures pour les jeunes adultes.

Sport : des quantités élevées de caféine dans les compléments alimentaires pré-effort

Pour les scientifiques canadiens, la composition de ces poudres et boissons pré-effort pourrait être la cause de ce manque de sommeil. " Ces produits contiennent généralement de fortes doses de caféine, entre 90 et plus de 350 mg de caféine, plus qu'une canette de Coca-Cola, qui en contient environ 35 mg, et qu'une tasse de café en contient environ 100 mg , explique Kyle T. Ganson. Nos résultats entraînent que l'utilisation avant l'entraînement peut contribuer à un sommeil insuffisant, qui est pourtant essentiel à un développement sain, au bien-être mental et aux performances scolaires ."

L'équipe de recherche appelle les professionnels de la santé à échanger avec les jeunes sur leur utilisation de ces produits. Concrètement, ces spécialistes recommandent de ne pas les consommer 12 à 14 heures avant le coucher. " Les jeunes considèrent souvent les suppléments pré-entraînement comme des produits de fitness inoffensifs , souligne Kyle T. Ganson. Mais ces résultats soulignent l'importance de les éduquer, ainsi que leurs familles, sur la façon dont ces suppléments peuvent perturber le sommeil et affecter la santé globale ."