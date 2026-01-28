Grippe : la campagne de vaccination est prolongée, qui est concerné ?

L'ESSENTIEL Depuis la rentrée scolaire de janvier, le recours aux soins et les passages aux urgences liés à la grippe, qui circule toujours activement sur l’ensemble du territoire, sont en augmentation chez les enfants.

En parallèle, la couverture vaccinale est insuffisante par rapport à l’intensité de l’épidémie observée.

Les autorités ont donc décidé de prolonger la campagne de vaccination jusqu’au 28 février.

Un mois après le pic épidémique de la grippe, le virus se répand toujours très activement dans l’Hexagone. Bien que le recours aux soins diminue en ville chez les adultes, il progresse chez les moins de 15 ans, selon le dernier bulletin de Santé publique France, publié le 21 janvier. Aux urgences, la part d’activité pour grippe/syndrome grippal repartait à la hausse chez les enfants après deux semaines de baisse consécutives. "Il est possible que cette reprise à la hausse de la circulation des virus grippaux chez les enfants, consécutive à la rentrée scolaire début janvier, entraîne une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir, mais il est très difficile d'anticiper l'impact qu'une telle reprise épidémique pourrait avoir sur le système de soins", explique l’autorité sanitaire. Par ailleurs, la mortalité liée à la grippe continue d’augmenter et atteint un niveau comparable à de la saison précédente.

Grippe : les Français peuvent se faire vacciner jusqu’au 28 février

Étant donné que la grippe reste à un niveau épidémique dans toutes les régions françaises, à l’exception de Mayotte et La Réunion, les autorités annonce la prolongation de la campagne de vaccination jusqu’au 28 février. Pour rappel, le vaccin, pouvant être administré par un médecin, un infirmier, un pharmacien (sauf pour les enfants de moins de 11 ans) ou une sage-femme, est un moyen efficace pour se protéger des formes graves de la maladie et d’hospitalisation, notamment pour les personnes à risque. D’après Santé publique France, la couverture vaccinale était estimée à 46,3 % chez l’ensemble des personnes ciblées, 53,3 % chez les 65 ans et plus et 27,1 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère au 31 décembre 2025. "Ces niveaux sont en progression par rapport à la saison précédente mais insuffisants face à l’intensité de l’épidémie et loin de l’objectif de 75 % recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)", souligne l’Assurance Maladie.

Quelles sont les personnes ciblées par la campagne de vaccination ?

"Afin d’accompagner cette prolongation de campagne, les autorités sanitaires rappellent que les vaccins sont disponibles en quantité suffisante sur le territoire, permettant de répondre à l’ensemble des besoins des populations concernées par la vaccination", peut-on lire sur le site du ministère de la Santé.

Les Français pouvant recevoir le vaccin antigrippal, pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale, jusqu’à fin février sont :