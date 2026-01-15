Grippe : l’épidémie est-elle sur le point de reprendre ?

L'ESSENTIEL Les consultations pour grippe tous âges confondus ont diminué. Par contre, elles sont en hausse chez les enfants de moins de 15 ans.

L'activité grippale chez les enfants fait craindre un rebond de l'épidémie.

Les décès liés à la grippe sont en augmentation.

La baisse des cas de grippe lors des fêtes de fin d’année n’était-elle qu’une pause ? C’est ce que semble indiquer le dernier bilan hebdomadaire de Santé publique France publié le 14 janvier 2026. L’activité pour syndrome grippal est repartie à la hausse la semaine du 5 au 11 janvier, surtout portée par les enfants de moins de 15 ans.

Les enfants nourrissent un rebond des cas de grippe

Au cours de cette deuxième semaine de 2026, le taux de consultations pour syndrome grippal est connu un rebond passant avec 256 patients pour 100 000 habitants contre 233 pour 100.000 habitants, 7 jours plus tôt. "Cette tendance était particulièrement marquée chez les enfants de moins de 15 ans", explique Santé publique France

La pression de la grippe était moins importante dans les hôpitaux. Le nombre de passages aux urgences et celui des hospitalisations pour syndrome grippal ont tous les deux diminué d’au moins un point, ne représentant plus que 3,5 % des passages et 4,2 % des hospitalisations. Toutefois, des différences étaient observées selon la classe d’âge. Les cas baissaient tous âges confondus et chez les adultes, se stabilisaient chez les 5-14 ans et augmentaient à nouveau chez les moins de 5 ans.

Les services de réanimation ont pris en charge 642 patients depuis le début de l’épidémie. 56 % d’entre eux avaient 65 ans ou plus. La présence d’au moins une comorbidité était rapportée pour 88 % des cas.

Les autorités sanitaires ajoutent que les décès liés à la grippe sont toujours en augmentation "atteignant le niveau atteint au pic de l'épidémie 2024-25 (7 %), et un excès de mortalité toutes causes était observé lors de la première semaine 2026".

Grippe : bientôt une recrudescence chez les adultes ?

Au vu des données recueillies, Santé publique France craint une reprise de l’épidémie de grippe. "Cette reprise à la hausse de la circulation des virus grippaux chez les enfants, consécutive à la rentrée scolaire début janvier, pourrait entraîner une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir", écrivent les experts.

Mais, ils reconnaissent qu’il est "très difficile d'anticiper l'impact qu'une telle reprise épidémique pourrait avoir sur le système de soins".