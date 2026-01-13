Une pièce pleine de patients grippés et aucun contamination : comment c’est possible ?

L'ESSENTIEL Des patients grippés ont passé des jours à l'intérieur avec des volontaires en bonne santé. Personne n'a été contaminé.

Les chercheurs ont découvert que la toux limitée et l'air intérieur bien mélangé maintenaient les niveaux de virus bas, même en cas de contact étroit

De plus, les adultes d'âge moyen sont moins susceptibles d'attraper la grippe que les plus jeunes.

Le premier pic de l’épidémie de grippe en fin d’année. Mais avec les craintes de rebonds post-fête et la présence du variant sous-clade K, une question est très présente dans tous les esprits : comment ne pas être contaminés ?

Des chercheurs d’University of Maryland ont pu répondre à cette question après avoir enfermé des étudiants grippés dans un hôtel avec des volontaires en bonne santé… et qu’aucun d’entre eux n’a été infecté par le virus.

Transmission de la grippe : malades et personnes en bonne santé enfermés ensemble

Pour cette étude publiée dans la revue PLOS Pathogens, les chercheurs ont réuni 5 étudiants présentant des symptômes de la grippe et 11 volontaires sains d’âge moyen dans un étage d'hôtel, placé en quarantaine pour l’occasion. Pendant leur séjour de deux semaines, les participants se sont vus proposer plusieurs activités propices aux échanges comme jouer aux cartes ou des activités physiques (yoga, étirements, danse). Les personnes infectées étaient invitées à manipuler des objets tels qu'un stylo, une tablette et un microphone, avant de les faire circuler parmi le groupe.

L’équipe a relevé plusieurs paramètres pendant l’expérience, notamment les symptômes. Par ailleurs, des prélèvements nasaux, salivaires et sanguins ont été effectués. L'exposition virale dans l'air ambiant de la salle d'activité ou encore dans l’air expiré par les participants a également été mesurée.

Et le résultat est plutôt surprenant : aucun des volontaires sains n'a contracté la grippe pendant le séjour. Pour les chercheurs, la clé de ce mystère pourrait s’expliquer par la toux. Les analyses ont, en effet, révélé que les élèves qui avaient la grippe avaient beaucoup de virus dans le nez, mais ils ne toussaient presque pas. Ainsi, seulement de petites quantités de virus étaient expulsées dans l'air.

"L’autre facteur important est la ventilation et la circulation de l’air. L’air de notre salle d’étude était constamment et rapidement brassé par un chauffage et un déshumidificateur, ce qui permettait de diluer les faibles quantités de virus présentes dans l’air", explique le Dr Jianyu Lai, auteur des travaux, dans un communiqué. L'expert remarque aussi que les adultes d'âge moyen sont généralement moins susceptibles de contracter la grippe que les jeunes adultes. Ce qui pourrait, selon lui, expliquer l’absence de contamination.

Grippe : les conseils des chercheurs pour éviter les contaminations

Pour les chercheurs, leur expérience fournit des indications importantes sur la manière dont nous pouvons nous protéger de la grippe cette année. "Se trouver très près d'autres personnes, face à face, à l'intérieur, dans des endroits où l'air circule peu, semble être la situation la plus risquée – et c'est quelque chose que nous faisons tous très souvent. Nos résultats suggèrent que les purificateurs d'air portables qui brassent l'air tout en le purifiant pourraient être d'une grande aide. Mais si vous êtes vraiment très près d'une personne qui tousse, le meilleur moyen de se protéger est de porter un masque, en particulier un masque N95", détaille le Dr Donald Milton qui a mené l'étude.

Bien que bénigne chez la majorité des patients, la grippe représente un fardeau considérable pour les systèmes de santé. Entre 2 à 6 millions de personnes contractent la maladie chaque année en France par la grippe et 10.000 patients en meurent.