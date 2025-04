Perte osseuse : le régime méditerranéen et l'exercice physique peuvent la ralentir

L'ESSENTIEL Sur une période de trois ans, le régime méditerranéen à faible apport calorique et la promotion de l'activité physique ont entraîné des effets bénéfiques significatifs sur la densité minérale osseuse, notamment au niveau lombaire.

Cette association protectrice a été observée chez les femmes âgées atteintes du syndrome métabolique et en surpoids ou obèses, mais pas chez les hommes.

Cependant, aucun effet global de l'intervention sur le contenu minéral osseux total ou sur la prévalence d'une faible densité osseuse n’a été observé.

Dans un contexte d'augmentation de l'obésité et de vieillissement de la population mondiale, une faible densité minérale osseuse, facteur de risque majeur de fractures ostéoporotiques, représente un défi de santé publique croissant. Bien que la perte de poids soit largement recommandée pour lutter contre l'obésité, elle s'accompagne souvent d'une réduction de la densité minérale osseuse et du contenu minéral osseux total, en particulier chez les adultes plus âgés. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des interventions qui favorisent la perte de poids tout en préservant la santé du squelette, selon des scientifiques de l'Universitat Rovira i Virgili (Espagne).

Suivre le régime méditerranéen avec une réduction énergétique de 30 % et pratiquer une activité physique

Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, ces derniers ont voulu évaluer les effets d’une intervention visant à améliorer le mode de vie et la perte de poids sur la densité minérale osseuse, le contenu minéral osseux et la prévalence d’une faible densité minérale osseuse. Pour mener à bien les recherches, l’équipe a recruté et suivi, durant trois ans, 924 personnes âgées de 55 à 75 ans. Ces participants, qui présentaient un syndrome métabolique et un surpoids ou une obésité, ont été sélectionnés, car ils avaient accès à l'absorptiométrie biénergétique à rayons X pour l'évaluation des os.

Ils ont bénéficié de l’intervention, combinant l’adoption du régime méditerranéen (riche en fruits et légumes de saison, pâtes complètes, légumes secs, poissons, huiles végétales, fruits secs et faible en viande rouge, produits laitiers et ceux transformés) avec une réduction énergétique de 30 %, la pratique d’une activité physique et un soutien comportemental. Un groupe témoin a également été invité à suivre un régime méditerranéen sans restriction, sans promotion de l’exercice physique. Avant et après l’expérience, le contenu minéral osseux total et la densité minérale osseuse des volontaires au niveau du fémur total, de la colonne lombaire et du trochanter fémoral ont été mesurés.

Les femmes ont plus bénéficié des effets protecteurs au niveau de la colonne lombaire

Les résultats n’ont révélé aucun effet global de l'intervention sur le contenu minéral osseux total ou sur la prévalence d'une faible densité osseuse. En revanche, des bénéfices statistiquement significatifs ont été observés au niveau de la densité minérale osseuse de la colonne lombaire. Dans l'ensemble de l’échantillon, la densité minérale osseuse du rachis lombaire s'est améliorée sur trois ans dans le groupe d'intervention par rapport au groupe témoin. Chez les femmes âgées atteintes du syndrome métabolique et en surpoids ou obèses, la différence était plus prononcée.