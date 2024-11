Un médicament courant prescrit pour la thyroïde est lié à une perte osseuse

L'ESSENTIEL La lévothyroxine est une version synthétique d’une hormone, appelée "thyroxine", qui n’est pas suffisamment produite par la glande thyroïde chez les adultes atteints d'hypothyroïdie.

Cependant, l’utilisation de substance active, largement prescrite, est liée à une perte plus importante de la masse osseuse totale et de la densité osseuse, même chez les patients ayant des taux normaux de thyréostimuline.

"Une évaluation des risques et des avantages doit être réalisée, en évaluant la force des indications du traitement par rapport aux effets indésirables potentiels de la lévothyroxine", chez les personnes âgées.

Chez les personnes atteintes d'hypothyroïdie, la glande thyroïde ne produit pas suffisamment de thyroxine par elle-même, ce qui se traduit souvent par de la fatigue, une prise de poids, une perte de cheveux et d'autres symptômes. Si elle n'est pas traitée, l'hypothyroïdie peut entraîner des complications graves, voire mortelles. Pour éviter cela, des médicaments à base de lévothyroxine sont largement prescrits aux patients. Il s’agit d’une version synthétique de l’hormone thyroxine.

Lévothyroxine : "Une proportion significative des prescriptions peut être donnée à des adultes plus âgés sans hypothyroïdie"

Parfois, les malades prennent cette substance durant de nombreuses années, mais on ne sait pas exactement pourquoi elle a été prescrite initialement ou si elle est toujours nécessaire. "Les données indiquent qu'une proportion significative des prescriptions d'hormones thyroïdiennes peut être donnée à des adultes plus âgés sans hypothyroïdie, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'excès relatif ultérieur d'hormones thyroïdiennes même lorsque le traitement est ciblé sur des objectifs de référence", a déclaré Elena Ghotbi, chercheuse à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland (États-Unis).

Dans le cadre d’une récente étude, dont les résultats ont été présentés lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA), elle et son équipe ont ainsi voulu déterminer si l'utilisation de lévothyroxine et des niveaux d'hormones thyroïdiennes plus élevés dans la plage de référence la normale pour la thyréostimuline, qui se situe généralement autour de 0,4 à 5,0 micro-unités par millilitre, sont associés à une perte osseuse plus importante au fil du temps chez les adultes "euthyroïdiens" plus âgés, c'est-à-dire les adultes ayant une fonction thyroïdienne normale.

Un excès d'hormones thyroïdiennes est associé à un risque accru de perte osseuse

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont recruté et suivi 445 adultes, âgés de plus de 65 ans, pendant environ six ans. Parmi eux, 81 utilisateurs euthyroïdiens utilisaient de la lévothyroxine et 364 n’y avaient pas recours. Les participants ont fait des tests de fonction thyroïdienne systématiquement dans les plages de référence et eu au moins deux visites médicales. Au cours des consultations, des informations sur la progression de la densité osseuse et les changements de masse osseuse au fil du temps ont été recueillies. Lors de l’analyse, les auteurs ont aussi pris en compte d'autres facteurs de risque comme l'âge, le sexe, la taille, le poids, l’ethnie, la prise de médicaments, les antécédents de tabagisme et la consommation d'alcool.

Selon les résultats, l'utilisation de lévothyroxine était liée à une perte plus importante de la masse osseuse totale et de la densité osseuse, même chez les participants dont les taux de thyréostimuline se situaient dans la plage normale. Face à ces données, les chercheurs recommandent aux patients prenant ce traitement d’en discuter avec leur médecin et de faire régulièrement des tests de fonction thyroïdienne. "Une évaluation des risques et des avantages doit être réalisée, en évaluant la force des indications du traitement par rapport aux effets indésirables potentiels de la lévothyroxine dans cette catégorie de la population", ont-ils conclu.