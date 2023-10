La densité osseuse est maintenue par le même processus que la couleur des cheveux

L'ESSENTIEL Les os sont résorbés par les ostéoclastes, qui dépendent d’un groupe de petites protéines "Rab" régulant la logistique entre divers compartiments à l'intérieur des cellules.

Des protéines, appelées Rab32 et Rab38 jouent un rôle central dans la résorption osseuse dans les ostéoclastes.

Ces protéines sont également cruciales pour la pigmentation des cheveux et de la peau.

En cas de déséquilibre entre la formation et la résorption des os, des maladies, telles que l'ostéoporose, les rhumatismes et la parodontite, peuvent survenir. Pour rappel, les os sont résorbés par une cellule, appelée « ostéoclaste », et plusieurs substances, comme des acides et des enzymes, sont sécrétées dans les endroits où l'ostéoclaste s'attache aux os et où la résorption se produit. Les ostéoclastes dépendent d’un groupe de petites protéines, nommé "Rab", qui régulent la logistique entre divers compartiments à l'intérieur des cellules.

Les protéines Rab32 et Rab38 sont cruciales pour la résorption osseuse et la pigmentation des cheveux

Cependant, "les protéines Rab impliquées ont été peu comprises. Pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires de la fonction ostéoclastique, nous avons d'abord examiné les protéines Rab particulièrement induites pendant la formation des ostéoclastes chez la souris", a déclaré Kazuya Noda, professeure à l’université d’Osaka (Japon). Dans le cadre d’une première étude, le scientifique et son équipe ont découvert que les protéines Rab32 et Rab38 jouaient un rôle central dans la résorption osseuse dans les ostéoclastes. Elles sont toutes les deux cruciales dans la détermination de la couleur des cheveux, en régulant la logistique vers le mélanosome, un organite spécialisé dans la pigmentation de la peau et des cellules formant les cheveux.

Dans une deuxième étude, les chercheurs ont mené une expérience sur une souris dépourvue de protéines Rab32 et Rab38. Résultat : l’animal présentait une couleur de cheveux beige et des yeux rouges, alors que la souris de type sauvage a des cheveux et des yeux noirs. Les auteurs ont constaté que le rongeur dépourvu des deux protéines présentait une densité osseuse accrue et qu'avec l'âge, sa colonne vertébrale se déformait davantage. "Nous avons également montré que la résorption osseuse par les ostéoclastes est défectueuse chez la souris dont les protéines sont doublement inactivées", a expliqué Shiou-ling, co-auteur des travaux.

Comprendre le mécanisme de la résorption osseuse pour mieux traiter les maladies osseuses

Pour rappel, les maladies osseuses telles que l'ostéoporose, les rhumatismes et la parodontite sont associées à une hyperactivation de la résorption osseuse par les ostéoclastes. "Par conséquent, la compréhension du mécanisme sous-jacent de la résorption osseuse facilitée par Rab32 et Rab38 nous fournira des informations utiles concernant des cibles thérapeutiques potentielles pour ces pathologies", a conclu Takeshi Noda, qui a participé aux deux recherches.