Ostéoporose : quelles sont les nouvelles recommandations alimentaires ?

L'ESSENTIEL L'alimentation fait partie de la prise en charge de l'ostéoporose, une maladie osseuse associée à un risque élevé de fracture.

Des spécialistes conseillent pour la prévention et le traitement d'adopter le régime méditerranéen et de consommer deux à trois produits laitiers par jour.

En revanche, l'alcool, les sodas et les régimes végétaliens sont déconseillés.

Les os deviennent fragiles et le risque de fracture augmente : l’ostéoporose est une maladie du squelette. Plusieurs facteurs peuvent expliquer son apparition, comme le vieillissement, la prise de certains traitements ou une consommation excessive de tabac ou d’alcool. À l’inverse, certaines habitudes, notamment alimentaires, permettent de limiter les risques d’en souffrir un jour ou de soulager les personnes qui en sont atteintes. La Société française de rhumatologie (SFR) et du Groupe de recherche et d’information sur les ostéoporoses (GRIO) publient une série de recommandations alimentaires à ce sujet. Elles sont parues dans la Revue du rhumatisme.

Ostéoporose : l’alimentation en prévention et en traitement de la maladie

Ce groupe de travail, composé de rhumatologues, de médecins nutritionnistes et d’un gériatre a cherché à comprendre les effets de l’alimentation sur les fractures et sur la densité minérale osseuse, qui correspond à la quantité de calcium présente dans les os. Lorsque cette donnée est faible, le risque de fracture est élevé.

Les auteurs de ces recommandations ont passé en revue différentes recherches réalisées sur le sujet et ils tirent deux conclusions principales : une alimentation de type méditerranéen et la consommation de deux à trois produits laitiers par jour sont conseillées pour des personnes à risque ou atteintes d’ostéoporose. "Ensemble, ils fournissent le calcium et les protéines "de haute qualité" nécessaires au maintien d'un équilibre calcium-phosphore et d'un métabolisme osseux normaux, et sont associés à un risque de fracture plus faible", observent les auteurs. Le régime méditerranéen est riche en fruits et légumes, en féculents complets, en poisson, en matières grasses végétales et en fruits secs, mais pauvre en viande rouge et en produits raffinées. En revanche, il est pauvre en produits laitiers, mais les personnes atteintes d’ostéoporose doivent consommer entre 1.000 et 1.200 g de calcium par jour : d'où cette recommandation de consommer deux à trois produits laitiers par jour.

Quelles sont les aliments déconseillés en cas d'ostéoporose ?

À l'inverse, les "régimes occidentaux déséquilibrés", les "régimes végétaliens", les "régimes amaigrissants chez les personnes qui ne sont pas en surpoids", la "consommation d'alcool et la consommation quotidienne de sodas" sont déconseillés. Les auteurs n’ont pas trouvé de données suffisantes pour émettre des recommandations sur la consommation de café, de thé, de vitamines (hors vitamine D), de boisson végétales enrichies en calcium, des compléments alimentaires ou de probiotiques. Ils estiment que d’autres recherches sont nécessaires pour pouvoir tirer des conclusions claires.

Quelles sont les autres recommandations pour les personnes atteintes d’ostéoporose ?

Pour limiter les risques de fracture et bien vivre au quotidien avec la maladie, d’autres éléments peuvent avoir de l’importance. L’Assurance maladie rappelle ainsi qu’il est important d’avoir une activité physique régulière, comme la marche; de maintenir un poids correct; d’arrêter de fumer et de modérer sa consommation d’alcool. Lorsque le risque de fracture est élevé, les médecins prescrivent un traitement adapté.

En France, près de 40 % des femmes de plus de 65 ans souffrent d’ostéoporose. La maladie est à l’origine de 400.000 fractures chaque année.