Trois produits laitiers par jour, c’est parfait !

L'ESSENTIEL Les desserts lactés (crèmes desserts, flans…) ne sont pas non plus comptés dans les produits laitiers, ils contiennent en général trop peu de lait et sont souvent très sucrés.

Les fromages à pâte "dure" (l’emmental, le comté, le parmesan) sont les plus riches en calcium mais aussi les plus riches en matières grasses.

Le lait possède de nombreux arguments pour ne pas disparaître, bien au contraire, de notre alimentation très surveillée. Il apporte tout d’abord de l’eau, qui réhydratera l’organisme. Ensuite, il contient des protéines, ces protéines que l’on retrouve dans la viande, les œufs ou le poisson, et qui doivent être consommées à tous les repas. Ainsi, chez un enfant de 5 ans, une briquette de lait de 25 centilitres apportera 60 % de ses besoins en protéines, 20 % chez un adolescent.

Autre élément bien connu qui fait toute la richesse du lait : le calcium. Côté vitamines, ce n’est pas mal non plus, avec sa richesse en vitamine B, en particulier les vitamines B2 et B12. Une mention spéciale pour son apport en iode, trop souvent négligée : un bol en fournit 18 % des besoins d’un adulte. Or, sans iode, comme sans vitamines B, pas de bon fonctionnement du cerveau.

En pratique : faire très attention !

Ce sont probablement dans les produits laitiers que se cachent le plus de graisses. Ce qui explique pourquoi, malgré notre goût pour le fromage, celui-ci n’a pourtant pas sa place dans notre stratégie de perte de poids.

Autre supercherie : si l’on fait attention aux graisses cachées, par exemple en scrutant la composition des yaourts, les rayons de supermarché en proposent un assortiment impressionnant, version dite "allégée", en graisse souvent, malheureusement pas en sucre ! Donc vigilance et bon courage pour lire des étiquettes, pas toujours évidentes.

Pour le lait, choisissez celui qui est écrémé, mais si vous trouvez que le petit-déjeuner du matin est d’une tristesse infinie, n’hésitez pas à passer au lait demi-écrémé.

Le lait entier est définitivement trop gras

En ce qui concerne la crème fraîche et le beurre, s’ils sont effectivement fabriqués à partir du lait, on ne les considère pas comme des produits laitiers, mais des matières grasses, d’ailleurs pauvres en calcium.