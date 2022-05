Les produits laitiers augmenteraient les risques de développer un cancer

L'ESSENTIEL Pour chaque prise de 50 g de produits laitiers par jour, le risque de cancer du foie et du sein augmentait respectivement de 12 % et 17 %.

Il ne serait pas prudent de réduire la consommation de produits laitiers en se basant uniquement sur les résultats de l'étude actuelle", admet toutefois son auteur...

"Des précédentes études portant principalement sur des populations occidentales ont rapporté des associations contrastées entre la consommation de produits laitiers et certains cancers, notamment une association positive avec le cancer de la prostate et des associations inverses avec le cancer colorectal et le cancer du sein. Cependant, il existe peu de données provenant de Chine, où les taux de cancer et les niveaux de consommation de produits laitiers diffèrent considérablement de ceux des populations occidentales". C’est ce qu’ont écrit des chercheurs de l’université à Oxford en Angleterre (Royaume-Uni) dans une étude publiée dans la revue BMC Medicine le 6 mai.

Dans le cadre de ces travaux, les auteurs ont analysé les données de 510.146 personnes habitant en Chine, collectées entre 2004 et 2008. Les participants, divisés en trois groupes, ont rempli un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, plus précisément sur la fréquence à laquelle ils consommaient des produits laitiers. Pour quantifier l'association entre la consommation de produits laitiers et le risque de cancer, les chercheurs ont estimé la quantité moyenne de consommation habituelle pour chaque groupe.

Un lien entre la consommation de produits laitiers et le risque cancers

Dans l'ensemble, 20,4 % des participants ont déclaré consommer régulièrement des produits laitiers, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Au cours du suivi d’environ 11 ans, 29.277 nouveaux cas de cancer ont été recensés. D’après les scientifiques, 3.191 personnes étaient atteintes du cancer du foie, 2.582 adultes ont contracté un cancer du sein et 915 volontaires ont souffert d’un lymphome.

Selon les résultats, des associations positives ont été observées entre la consommation de produits laitiers et les risques de cancer. "Chez les adultes chinois dont la consommation de produits laitiers était relativement plus faible que celle des populations occidentales, une consommation plus élevée de produits laitiers était associée à un risque plus élevé de cancer du foie, de cancer du sein chez la femme et, éventuellement, de lymphome", peut-on lire dans les travaux.