Cancers : 6 patients sur 10 ont peur de la récidive

L'ESSENTIEL Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive.

Ces cellules déréglées finissent par former une masse qu'on appelle tumeur maligne.

De plus en plus de personnes vainquent leur cancer, notamment grâce à l’amélioration de la prévention et des soins. Mais même sortis d’affaire, les ex-malades ont souvent très peur de rechuter, selon une nouvelle étude.

Les jeunes et les femmes plus préoccupés

59% des survivants disent ainsi être souvent tracassés par le possible retour de la maladie, et 19% disent que cela les tétanise. Les jeunes et les femmes touchés par un cancer se sont par ailleurs déclarés plus préoccupés que les autres par l’avenir. Ces nouveaux chiffres ont été tirés de la synthèse de 46 études faites sur le sujet, dans 13 pays différents. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier quels ex-malades seraient susceptibles de vouloir bénéficier d’un soutien psychologique, et comment leur apporter.

"Connaître la prévalence et la gravité de la peur de la récidive du cancer est important, car c’est essentiel pour façonner la prestation des soins de santé et la recherche sur ce phénomène", a aussi déclaré l’autrice de l’étude Yvonne Luigjes-Huizer.

382 000 nouveaux cas de cancers par an

En 2018, 382 000 nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués en France. En moyenne, la maladie se déclare à 68 ans chez les hommes et à 67 ans chez les femmes. "Les dernières estimations décrivent une situation plutôt encourageante chez les hommes, avec une diminution de l’incidence ou une stabilité pour les cancers les plus fréquents. L’évolution de l’incidence du cancer du poumon chez les femmes est en revanche jugée préoccupante", analyse l’INCa (Institut national du cancer).