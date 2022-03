Cancer du sein HER2 + : un traitement améliore la survie

C'est un essai clinique porteur d'espoir pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ : selon le New England Journal of Medicine, l'association trastuzumab-deruxtecan augmenterait significativement la survie sans progression de la maladie par rapport aux traitements habituels reposant sur le trastuzumab-emtansine.

Cet essai a été mené sur 524 patientes dont un groupe a été traité par le par le trastuzumab-deruxtecan. Au sein de ce groupe 75 % des patientes ont bénéficié d'une survie sans progression de la maladie à 12 mois, contre seulement 38 % de celles traitées par trastuzumab-emtansine. La survie globale est aussi meilleure avec le trastuzumab-deruxtecane : 94,1 % des patientes étaient encore en vie 12 mois après ce traitement contre 85,9 %.

D'importants effets indésirables

En revanche, l'administration de ce traitement a induit dans le plupart des cas des effets secondaires indésirables dont des infections pulmonaires.

Les cancers HER2+ représentent entre 10 et 20% des cancers du sein. Ces récepteurs HER2 à la surface des cellules malignes leur permettent de profiter d'une vascularisation très rapide et empêche leur mort cellulaire programmée, ce qui fait de ce cancer un des plus difficiles à traiter.