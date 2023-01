Ostéoporose : le sport protège-t-il de la maladie ? 

L'ESSENTIEL L’ostéoporose est à l’origine d’environ 400.000 fractures chaque année, en France.

Elle touche 70 % des femmes de plus de 80 ans.

L’ostéoporose fragilise les os. Cette maladie du squelette fait baisser la densité osseuse et modifie la micro-architecture de l’os, ces deux facteurs rendent les os moins résistants, et augmentent le risque de fracture. "Les fractures ostéoporotiques (ou fractures de fragilité) surviennent à la suite d'un faible traumatisme équivalent au plus à une chute de sa propre hauteur en marchant", explique l’Assurance maladie. Certains facteurs peuvent augmenter encore le risque de chute liée à l’ostéoporose, comme des antécédents, une maladie chronique mais aussi un manque d’activité physique. Le sport est d'ailleurs un moyen de prévention pour les personnes non-touchées par la maladie.

Pourquoi les personnes atteintes d’ostéoporose doivent faire du sport ?

"L’activité physique est extrêmement importante dans l'ostéoporose pour prévenir les chutes, développe Karine Briot, rhumatologue a l’hôpital Cochin (Paris, 14e) (…) en particulier pour améliorer l’équilibre et la force musculaire." Le sport est une manière de préserver la masse osseuse, comme le souligne l’Inserm : "Chez la femme ménopausée, l’activité physique régulière permet de freiner la perte de densité osseuse. Chez les personnes âgées, elle va, de plus, entretenir la musculature et l’équilibre, diminuant ainsi le risque de chute et de fracture."

Quel type d’activité sportive pratiquer en cas d’ostéoporose ?

Les fractures de la hanche et des vertèbres font partie des plus fréquentes chez les personnes atteintes d’ostéoporose. Certaines activités physiques ciblées permettent de protéger ces parties du corps en particulier. "Pour aller stimuler l’os de la hanche, il faut plutôt une activité avec une charge sur les jambes, avec un impact, comme par exemple, la marche rapide ou les sauts, précise Karine Briot. Des sports comme la natation ou le vélo ne permettent pas d’augmenter la masse osseuse en particulier à la hanche." Pour la colonne vertébrale, la médecin recommande des exercices de renforcement musculaire et de posture du dos.

Ostéoporose : une activité physique adaptée à tous les âges

"Après un certain âge, on se heurte à la faisabilité de ces activités, car il y a un risque de tendinite ou de douleur articulaire", soulève la rhumatologue. Chez les personnes âgées, elle conseille de suivre des programmes adaptés, comprenant "du renforcement musculaire et un travail de l’équilibre comme le tai chi, la marche rapide, la marche sportive et des séances qui combinent équilibre et renforcement". Si l’activité physique est un moyen de prévention chez les personnes atteintes d’ostéoporose, il est important de rappeler qu’à tous les âges, elle permet de limiter le risque d’apparition de la maladie. "Le pic de masse osseuse est à la fin de la croissance, pour qu’il soit plus haut, l’activité physique est importante à cet âge là, en plus de l’alimentation." L’idéal est de pratiquer un sport, ou plusieurs, pour réussir à combiner travail d’endurance, renforcement musculaire et équilibre.

Retrouvez l'interview en vidéo :