Ostéoporose : est-ce qu'un régime végétarien ou vegan majore le risque ?

L'ESSENTIEL L'ostéoporose est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme, en raison de la ménopause, d’après l’Assurance Maladie.

5 % de la population mondiale (375 millions de personnes) serait végétarienne ou vegan.

La santé des os passe par l’alimentation et certains régimes seraient plus dangereux que d’autres. En effet, la teneur en calcium et en protéines dans l’alimentation est éminemment importante pour des os solides. Cependant, ces derniers peuvent manquer si l’on suit un régime végétarien ou vegan, d’après le rhumatologue Bernard Cortet.

Alors que les végétariens excluent seulement la consommation de chair animale, les vegans ou végétaliens ont un mode de vie qui allie une alimentation exclusive par les végétaux et le refus de consommer tout produit (vêtements, chaussures, cosmétiques, etc.) issu des animaux ou de leur exploitation.

"Un vegan, par rapport à un végétarien, est plus à risque de fragilité osseuse"

"On dispose de données intéressantes qui montrent que ces régimes, et particulièrement les régimes vegan, qui sont délétères pour la santé osseuse. Les risques de fractures seraient en outre plus importants. Un vegan, par rapport à un végétarien, est plus à risque de fragilité osseuse", avance l’expert.

Cette population présente en effet une densité minérale osseuse plus faible et est donc exposée à un risque accru de fracture, comparé aux omnivores. Ils ont par exemple un risque 2 fois supérieur à la moyenne de se casser la hanche car les amateurs de produits carnés consommeraient, eux, davantage de calcium, composants importants des os, et des protéines qui facilitent l’absorption du calcium des aliments.

C’est l’exclusion des produits laitiers -source importante de calcium-, qui exposerait notamment les vegans à un risque plus élevé de fractures et d’ostéoporose, d'après Bernard Cortet. L’ostéoporose est une maladie diffuse du squelette caractérisée par "une diminution de la densité osseuse et des altérations de la micro-architecture des os. Ces altérations rendent l'os plus fragile et augmentent le risque de fracture", indique l'Assurance Maladie.

Ostéoporose : surveiller son alimentation est primordiale

Le spécialiste recommande aux personnes qui suivent ces régimes de le faire connaître pour que leur suivi médical soit plus spécifique, d’évaluer leur statut osseux et de prendre des mesures qui s’imposent dans le cadre de leur alimentation.

Surveiller sa consommation de calcium et de protéines est ainsi recommandé. Outre les produits laitiers, on trouve le calcium dans bien d’autres aliments, notamment les légumes crucifères, certaines eaux minérales (comme Hépar, Courmayeur, Contrex), les amandes, les sardines… Les protéines végétales se trouvent quant à elles dans les légumineuses, les oléagineux et certaines céréales.

La vitamine D est également indispensable pour la santé des os, indique Bernard Cortet. Contrairement aux autres vitamines que l’on retrouve principalement dans l’alimentation, la vitamine D ne se retrouve que de façon limitée dans notre assiette (poisson gras, œufs, produits laitiers, en particulier lorsqu’ils sont enrichis en vitamine D). Elle s’acquiert majoritairement par notre exposition au soleil.

Le Haut Conseil de la Santé Publique conseille ainsi d’assurer une exposition solaire modérée mais suffisante et compatible avec les messages de prévention des cancers cutanés pour lutter contre l'ostéoporose.

