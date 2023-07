Ostéoporose : prédire le risque avec une simple goutte de sang

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un dispositif électrochimique portable, qui aiderait à établir un diagnostic précoce de l’ostéoporose.

À partir d'une goutte de sang prélevée sur le doigt, ils ont réussi à détecter des variations génétiques associées à cette maladie osseuse.

L’analyse peut être effectuée rapidement, plus précisément en 15 minutes environ.

En France, l'ostéoporose est deux à trois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes en raison de la ménopause, selon l’Assurance maladie. "Autour de l’âge de 65 ans, on estime que 39 % des femmes en souffrent. Chez celles âgées de 80 ans et plus, cette proportion monte à 70 %." La détection précoce de l'ostéoporose est cruciale pour réduire les risques de fracture osseuse et d'autres complications associées à cette pathologie. Cependant, les méthodes actuelles de dépistage, telles que l'absorptiométrie biénergétique à rayons X, ne sont pas suffisamment efficaces pour détecter les premiers signes de perte de densité osseuse. Cela signifie que de nombreux patients ne sont diagnostiqués qu'après avoir subi des fractures ou ressenti des douleurs sévères.

Ostéoporose : un biocapteur détecte les variations génétiques en 15 minutes

Pour remédier à cette situation, une équipe internationale de chercheurs ont récemment développé un dispositif électrochimique portable, qui pourrait établir le diagnostic précoce de l'ostéoporose. Ce biocapteur utilise moins d'une goutte de sang prélevée sur le doigt pour détecter cinq variations génétiques associées à l'ostéoporose. Les chercheurs ont créé un réseau d'électrodes sur lequel sont attachés des fragments d'ADN spécifiques à chaque variation génétique. Grâce à une plateforme innovante, ils ont réussi à détecter ces variations génétiques dans des échantillons de sang humain en seulement 15 minutes environ, selon les résultats de leur étude publiée dans la revue ACS Central Science.

Comme l'équipement et les réactifs sont facilement accessibles et portables, les scientifiques affirment que ce dispositif offre un grand potentiel pour une utilisation en milieu médical. "La technologie est également polyvalente et peut être facilement adaptée pour détecter d'autres variations génétiques, comme il a été montré en identifiant la résistance aux médicaments en cas de tuberculose à partir des expectorations et le risque de cardiomyopathie à partir du sang", peut-on lire dans leur communiqué.

Une simple goutte de sang pour réduire la morbidité et la mortalité

En permettant une détection précoce de l'ostéoporose, il pourrait permettre aux professionnels de santé de mettre en place rapidement un traitement pour réduire la morbidité et la mortalité associées à l'ostéoporose. De plus, ce biocapteur portable pourrait faciliter le dépistage de la maladie osseuse dans des zones éloignées ou des pays à faibles ressources. Il pourrait également contribuer à une meilleure compréhension des facteurs génétiques qui influencent le risque d'ostéoporose, permettant ainsi le développement de traitements plus ciblés et personnalisés.