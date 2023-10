Ostéoporose : une mauvaise santé dentaire augmente-t-elle vos risques ?

L'ESSENTIEL Il existe des liens entre santé bucco-dentaire et ostéoporose.

Certains traitements de l'ostéoporose peuvent avoir des effets secondaires graves sur les dents, même s'ils sont rares.

En cas d'ostéoporose et de problèmes dentaires, les deux traitements peuvent être menés conjointement ou avec un faible intervalle de temps.

L’ostéoporose est une maladie fréquente : selon l’Inserm, elle est associée chaque année à plus de 370.000 fractures en France. Cette pathologie du squelette augmente fortement le risque de fracture, car elle est caractérisée par une "diminution de la masse de l’os et une détérioration de la structure interne du tissu osseux", développe l’organisme. Cela peut avoir des conséquences sur tous les os de l’organisme et même sur les dents.

Ostéoporose : quels sont les liens avec la santé bucco-dentaire ?

Bernard Cortet, rhumatologue et spécialiste de l’ostéoporose au CHU de Lille, explique qu'il existe un lien entre le vieillissement de la mâchoire et cette pathologie. Plus précisément, des données scientifiques montrent une "corrélation entre les pertes dentaires et la probabilité d’avoir de l’ostéoporose ou une fracture ostéoporotique".

Traitement de l’ostéoporose : des effets secondaires possibles sur les dents

Or, ce spécialiste souligne qu’une mauvaise santé bucco-dentaire combinée à de l’ostéoporose peut poser problème. Il cite certains traitements, dont les inhibiteurs de la résorption osseuse et les biphosphonates. "L’ostéonécrose de la mâchoire peut être un effet secondaire rare voire exceptionnel des traitements", prévient-il. Ce phénomène correspond à un défaut d’irrigation sanguine d’un tissu de l’os, qui entraîne sa mort. "C’est 1 cas sur 10.000 chez les patients recevant des biphosphonates pour l’ostéoporose", rassure le rhumatologue.

Ostéonécrose de la mâchoire : quels sont les facteurs de risque ?

Si la pathologie est rare, il existe certains paramètres associés à un risque plus élevé d’ostéonécrose de la mâchoire. Le Dr Cortet cite notamment la prise d’un traitement à base de corticoïdes. "La mauvaise hygiène bucco-dentaire, l’intoxication tabagique et éthylique sont des facteurs de risque d’ostéonécrose de la mâchoire et aussi des facteurs de risque d’ostéoporose, prévient-il. Il faut vraiment encourager les patients ou les patientes confrontés à cette éventualité à arrêter de fumer et de boire de l’alcool."

Ostéoporose et mauvaise santé bucco-dentaire : comment organiser les traitements ?

Toutefois, il est parfois recommandé de soigner les dents avant de prendre en charge l’ostéoporose dans certains cas particuliers. "S’il y a un état bucco-dentaire déplorable et une nécessité d’extraction dentaire, il est préférable de commencer par faire les soins dentaires et de débuter le traitement anti-ostéoporotique dans un deuxième temps", développe le Dr Cortet. Mais selon lui, il existe des situations où les deux pathologies peuvent être traitées en même temps, en particulier pour les personnes à risque élevé de fracture. "À Lille, nous avons mis en place un protocole de soins avec la faculté de chirurgie dentaire", explique-t-il. Des extractions dentaires sont ainsi réalisées chez des patients traités par biphosphonates.

"Il est raisonnable de penser que pour quelqu’un qui a eu beaucoup de pertes de dent, pas forcément liées à un risque infectieux, le risque d’ostéoporose est plus important, ce qui justifie d’autant plus la mise en œuvre rapide d’un traitement anti-ostéoporotique", indique le rhumatologue. Cette prise en charge médicamenteuse doit être réalisée dans les semaines qui suivent, en fonction de la sévérité de l’atteinte bucco-dentaire. "L’idée est de ne pas trop attendre", souligne-t-il.

Retrouvez l'interview en images :