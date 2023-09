Comment prévenir les fractures de la hanche

L'ESSENTIEL La fracture de la hanche n'est pas toujours liée à l'ostéoporose.

Une légère augmentation de la densité minérale osseuse peut réduire significativement le risque.

Pour cela, il faut adapter son mode de vie : arrêt du tabac, alimentation équilibrée, apport suffisant en vitamine D, etc.

Plus l’âge avance, plus le risque de chute augmente et avec elle le risque de fracture. Elle peut avoir des conséquences importantes sur la santé notamment lorsqu’elle touche la hanche. Celle-ci est considérée comme une urgence chirurgicale et peut considérablement réduire la qualité de vie. "20 % des personnes ont des complications postopératoires et 30 à 50 % d'entre elles ont une réduction de leur autonomie souvent importante", prévient l’Assurance maladie. Si l’ostéoporose est l’une des causes principales de fracture de la hanche, d’autres facteurs peuvent y contribuer et certains sont modifiables. C’est le propos d’une étude parue dans Journal of Bone and Mineral Research.

Fracture de la hanche : l’ostéoporose n’est pas toujours la cause

"L’ostéoporose est une maladie caractérisée par la faiblesse et la fragilité des os causée par la perte osseuse, rappelle Tuan Nguyen, chercheur spécialiste de l’ostéoporose. Les personnes ostéoporotiques présentent le risque le plus élevé de fracture de la hanche, (…) cependant, la majorité des fractures de la hanche surviennent chez des personnes qui ne souffrent pas d’ostéoporose." Or il existe des manières de prévenir ces fractures. Ce scientifique souligne qu’il est important que "chacun, en particulier les personnes âgées, prenne des mesures pour améliorer la santé de ses os". Il précise que la densité minérale osseuse, soit la quantité de calcium présente dans les os, est modifiable. "Même de petites améliorations réduisent le risque de fracture", prévient-il.

Une légère augmentation de la densité minérale osseuse réduit considérablement le risque de fracture de la hanche

Cette affirmation est la conclusion d’une étude menée avec plus de 3.000 personnes de plus de 60 ans. Le chercheur et son équipe ont constaté qu'entre les deux périodes de cette analyse, la densité minérale osseuse a augmenté de 3 % dans le groupe et en parallèle, il y a eu une diminution de 45 % des fractures de la hanche. De tels bénéfices sont normalement observés après une augmentation de 10 % de la densité minérale osseuse. "Certaines personnes, qui suivent un traitement médicamenteux ou qui s'engagent à modifier leur mode de vie, remarquent un léger changement de leur densité minérale osseuse et peuvent croire que ces mesures ne leur apportent que peu d’avantages, estime le professeur Nguyen. Néanmoins, même ces effets mineurs peuvent conduire à une réduction substantielle du risque de fracture."

Fracture de la hanche : quels changements de mode de vie peuvent réduire le risque ?

La densité minérale osseuse est liée à différents éléments sur lesquels il est possible d’agir. "La santé des os est affectée par des facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme, l’activité physique et la nutrition, notamment la vitamine D et l’apport alimentaire en calcium, développe le chercheur. Arrêter de fumer, maintenir une activité physique modérée et avoir une alimentation saine peuvent contribuer à réduire la perte osseuse." En France, l’Assurance maladie recommande également de réduire la consommation d’alcool et de maintenir un poids suffisant.