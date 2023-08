Fracture de la hanche : les personnes végétariennes ont plus de risques

L'ESSENTIEL Les végétariens ont un risque de fracture de la hanche supérieur de 50 % à celui des personnes qui mangent régulièrement de la viande.

"Les fractures de la hanche sont un problème croissant dans une société vieillissante et peuvent entraîner des problèmes de santé qui affaiblissent et entraînent une perte de la qualité de vie", a déclaré James Webster, chercheur à l’université de Leeds (Angleterre), dans un communiqué. Dans une récente étude, il a voulu déterminer le risque de fracture de la hanche chez les végétariens. Pour cela, son équipe a analysé les données de 413.914 adultes.

Les informations, qui portaient sur leur régime alimentaire, ont été classées : les personnes qui mangeaient de la viande cinq fois par semaine ou plus, celles qui en consommaient occasionnellement, les volontaires qui suivaient un régime pescétarien, comprenant du poisson et des crustacés comme seule source de protéines, et les végétariens, qui consomment des produits laitiers, mais pas de poisson ni de viande. Ces données ont été reliées à leurs dossiers médicaux.

Un risque de fracture de la hanche estimée à 50 % chez les végétariens

Parmi les participants, 3.503 cas de fracture de la hanche, soit un taux d'incidence global de moins d'un pour cent (0,8 %), ont été enregistrés. Selon les résultats, publiés dans la revue BMC Medicine, le risque de fracture de la hanche entre les végétariens et les consommateurs réguliers de viande était important. Les volontaires qui suivaient un régime végétarien présentaient un risque 50 % plus élevé que les adultes qui mangeaient régulièrement de la viande, quel que soit le sexe. Les personnes ayant adopté le régime pescétarien présentaient un risque légèrement plus élevé (8 %) que les consommateurs réguliers de viande.

Les auteurs ont calculé comment ces différences pouvaient se traduire dans la réalité. Ils ont prédit qu'en moyenne, environ six consommateurs réguliers et six consommateurs occasionnels de viande subiraient une fracture de la hanche, tandis qu'il y aurait sept cas chez les pescétariens et environ neuf cas chez les végétariens.

Fracture de la hanche : un faible IMC en cause

"Notre analyse suggère qu'un faible IMC pourrait être un facteur clé expliquant pourquoi leur risque est plus élevé. En outre, les végétariens avaient environ 17 % de chances en moins de respecter les recommandations en matière de protéines que les consommateurs de viande. Les messages importants de notre étude sont donc que les végétariens doivent s'assurer qu'ils ont une alimentation équilibrée avec suffisamment de protéines et qu'ils maintiennent un IMC sain. Cela aidera les végétariens à conserver des os et des muscles en bonne santé", a conclu James Webster.