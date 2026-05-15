Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC : quelle est la situation ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle épidémie d'Ebola sévit en République démocratique du Congo.

4 décès sont déjà attribués à la maladie.

246 cas suspects, dont 65 mortels, ont également été recensés.

Une épidémie d’Ebola s’est déclarée dans la province de l’Ituri de la République démocratique du Congo. Les premiers éléments transmis par l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine, ce vendredi 15 mai, indiquent que cette maladie infectieuse compte déjà de nombreuses victimes.

Ebola en RDC : 4 décès confirmés et près de 250 cas suspects

Cette 17e épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo depuis l’identification de l’infection en 1976 a déjà entraîné avec certitude 4 décès. Toutefois, selon un message l’Africa CDC publié sur X, 246 cas suspects dont 65 morts ont été recensés ces derniers jours. Le virus responsable d’Ebola a déjà été confirmé dans dans 13 des 20 échantillons testés à Kinshasa, capitale de la RDC.

D’autres cas suspects repérés à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, sont également "en attente de confirmation". L’autorité sanitaire africaine assure suivre "de près la situation" et tiendra ce vendredi "une réunion de coordination urgente de haut niveau avec la RDC, l'Ouganda, le Soudan du Sud et des partenaires internationaux afin de renforcer la surveillance transfrontalière, la préparation et les efforts de lutte contre l'épidémie".

Ebola : quels sont les symptômes ?

"La maladie à virus Ebola se caractérise par de fortes fièvres et des hémorragies souvent mortelles pour l’être humain. Le taux de létalité moyen de la maladie est d’environ 50%", explique l’Institut Pasteur sur son site internet. La maladie peut être provoquée par plusieurs virus de la famille des Filoviridae et du genre Orthoebolavirus. Ces derniers sont transmis par des contacts avec le sang ou les fluides corporels de personnes contaminées. La durée d’incubation va de 4 à 21 jours. "Une personne infectée devient contagieuse à l’apparition des premiers symptômes et l’est encore plus quand la maladie est installée. Les personnes décédées restent également hautement contagieuses pendant plusieurs jours", précise l’institut Pasteur.

Les premiers symptômes d’Ebola sont une forte fièvre brutale, une grande faiblesse, des douleurs musculaires et des maux de tête. Viennent ensuite des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées et dans les cas les plus graves des hémorragies internes et externes. "Une confusion et une agressivité peuvent également se manifester, signes que le système nerveux central est atteint", ajoute l'institut Pasteur.

La dernière épidémie en RDC survenue en août 2025 avait fait au moins 34 morts. La plus meurtrière avait circulé dans le pays de 2018 à 2020, faisant près de 2 300 morts pour 3 500 malades.