Manger du raisin pour prévenir une crise cardiaque ?

L'ESSENTIEL En France, 80.000 personnes font un infarctus du myocarde chaque année et environ 12.000 patients décèdent d’une crise cardiaque.

Le raisin améliore la santé cardiovasculaire, en stimulant la diversité des bactéries intestinales et en réduisant le taux de cholestérol.

Petit-déjeuner, goûter, dîner… Le raisin peut être dégusté à toute heure de la journée. Ce fruit est réputé pour son arôme mais également pour ses nombreuses vertus pour la santé. Selon des travaux parus dans la revue scientifique Nutrients en novembre, en consommer régulièrement permettrait d’améliorer la santé cardiovasculaire, plus précisément de prévenir un infarctus du myocarde, appelé plus communément "crise cardiaque".

Pour parvenir à cette conclusion, des scientifiques de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), aux États-Unis, ont recruté 19 personnes. Les participants ont dû boire l’équivalent de 1,5 tasses de raisin par jour pendant quatre semaines. Pendant l’étude, le reste de leur alimentation était faible en fibres et en polyphénols, une famille de molécules organiques présentes dans différents aliments, notamment les raisins.

Le taux de "mauvais cholestérol" a baissé de 5,9 %

"Après quatre semaines de consommation de raisin, on a noté une augmentation de la diversité microbienne, mesurée par l'indice de Shannon, un outil couramment utilisé pour mesurer la diversité des espèces. Parmi les bactéries bénéfiques qui ont augmenté, on retrouve l'Akkermansia. Elle est très intéressante pour son effet sur le métabolisme du glucose et des lipides, ainsi que sur l'intégrité de la paroi intestinale", ont indiqué les auteurs de l’étude dans un communiqué.

Autre constat : une baisse du taux de cholestérol total estimé à 6,1 % grâce aux polyphénols, présents en grande quantité dans les raisins. Les chercheurs ont également observé une réduction de 5,9 % pour le cholestérol LDL, aussi appelé "mauvais cholestérol". Les résultats ont montré que les acides biliaires, qui sont synthétisés par le foie à partir du cholestérol, ont diminué de 40,9 %.

"Nous avons constaté que les raisins ont un effet bénéfique sur les bactéries intestinales, ce qui est une excellente nouvelle, car un intestin sain est essentiel à une bonne santé. (…) Cette étude approfondit nos connaissances et élargit l'éventail des bienfaits du raisin pour la santé, même si elle renforce les vertus du raisin pour la santé cardiaque en réduisant le cholestérol", a déclaré le professeur Zhaoping Li, auteur de l’étude.