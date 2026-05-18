Ostéoporose : nos yeux peuvent-ils révéler le risque ?

L'ESSENTIEL L'ostéoporose est une maladie qui se caractérise par une diminution de la densité osseuse et des modifications de la micro-architecture des os.

L’ostéodensitométrie est l’examen qui permet de mesurer la densité minérale osseuse (DMO) et de poser le diagnostic d’ostéoporose.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont découvert que le vieillissement biologique de l’œil pouvait prédire le risque d’ostéoporose.

En France, environ 39 % des femmes de 65 ans souffrent d’ostéoporose, selon l’Assurance Maladie. Chez celles âgées de 80 ans et plus, ce pourcentage va jusqu’à 70 %. Cette maladie, deux à trois fois moins fréquente chez les hommes, se caractérise par une diminution de la densité osseuse et des modifications de la micro-architecture des os.

Une intelligence artificielle pour estimer l’âge biologique de l’oeil

L’ostéodensitométrie est l’examen qui permet de mesurer la densité minérale osseuse (DMO) et de poser un diagnostic d'ostéoporose. Mais dans une récente étude, publiée dans la revue PLOS, des chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode pour évaluer le risque de souffrir de cette maladie.

Il s’agit d’un modèle d’intelligence artificielle appelée RetiAGE, entraîné à partir de près de 130.000 images rétiniennes issues de plus de 44.000 participants de la UK Biobank. Celui-ci est capable d’estimer le vieillissement biologique de l’œil et ainsi prédire le risque d’ostéoporose.

Plus la rétine semble âgée, plus le risque d’ostéoporose augmente

Lors des tests en laboratoire, les scientifiques ont découvert que plus le score RetiAGE était élevé, plus l’âge biologique de la rétine l’était aussi, tout comme le risque de souffrir d’ostéoporose. Et cela restait vrai, même après avoir pris en compte les différents facteurs favorisant le développement de la maladie comme l’âge, le sexe, le tabagisme ou encore l’activité physique.

Pour le vérifier, l'équipe a ensuite testé leur intelligence artificielle sur deux grandes populations, celle de Singapour et celle du Royaume-Uni. Les données réelles ont confirmé les conclusions précédentes : plus la rétine semblait âgée, plus le risque d’ostéoporose augmentait.

"Ces résultats suggèrent que le vieillissement biologique de la rétine pourrait refléter des processus de vieillissement plus généraux liés à la santé osseuse", expliquent les auteurs à Science Alert. Mais, plus surprenant, les scientifiques notent que ce lien entre santé osseuse et oculaire était plus marqué chez les hommes que chez les femmes.

"Les scores RetiAGE, qui peuvent être facilement obtenus à partir de photographies rétiniennes standard, offrent une mesure non invasive, peu coûteuse et reproductible, poursuivent les scientifiques. Les résultats de notre étude mettent en évidence le potentiel des images rétiniennes pour dépister des patients présentant une ostéoporose à un stade préclinique."