Pourquoi 90 % de la population est droitière ?

L'ESSENTIEL Environ 90 % des humains sont droitiers. Il s'agit du taux le plus élevé et surtout unique parmi les primates.

Les chercheurs ont utilisé les données de 41 espaces de primates et des modèles statistiques pour tester plusieurs hypothèses évolutives émises sur cette dominance de la main droite.

Elle serait liée à deux traits humains : être bipède et l'expansion du cerveau.

Quel que soit le pays où la culture, 90 % de la population a la main droite comme main dominante. Depuis des décennies, le monde scientifique tente de déterminer, sans succès, pourquoi il y a autant de droitiers parmi les Hommes. De nouvelles recherches, menées par l'Université d'Oxford et publiées dans PLOS, Biology apportent une réponse.

Cela serait lié à deux caractéristiques de l’évolution humaine : la marche sur deux jambes et l’expansion du cerveau.

Deux facteurs auraient nourri la latéralité humaine

Pour tenter de comprendre la dominance des droitiers, l’équipe britannique a analysé les données recueillies sur 2.025 primates appartenant à 41 espèces de singes et de grands singes. En s’appuyant sur des approches statistiques, ils ont testé avec ces espèces plusieurs hypothèses concernant l’évolution de notre préférence manuelle très marquée. Ils ont, par exemple, exploré l’impact de l'utilisation d'outils, le régime alimentaire, l'habitat, la masse corporelle, l'organisation sociale, la taille du cerveau et le mode de déplacement.

"L'espèce humaine se distinguait nettement des autres primates par son évolution, mais lorsque les chercheurs ont intégré deux facteurs au modèle – la taille du cerveau et le rapport longueur des bras et des jambes (un marqueur anatomique classique de la bipédie) – ce statut exceptionnel a disparu. Autrement dit, si l'on tient compte de la marche bipède et d'un cerveau volumineux, l'être humain cesse d'apparaître comme une anomalie évolutive", explique le communiqué présentant les travaux.

La plupart des espèces du genre Homo semblent avoir été droitières

Les scientifiques ont utilisé cette découverte pour tenter d’estimer la latéralité de nos ancêtres. Selon leurs analyses, les premiers hominidés comme les Ardipithecus et les Australopithèques devaient présenter une légère préférence pour la main droite, mais beaucoup moins importante que la nôtre, et surtout similaire à celle observée chez les grands singes actuels.

Ainsi, la préférence pour la main droite se serait renforcé lors de l’apparition du genre Homo comme l’Homo ergaster, l’Homo erectus, les Néandertaliens puis finalement l’Homo sapiens. La seule exception est l’Homo floresiensis (Homme de Florès), une espèce indonésienne connue pour avoir un petit cerveau.

L’équipe avance que l’évolution vers une dominance des droitiers a eu lieu en deux temps. La bipédie est apparue en premier. Ce qui a libéré les mains de nos ancêtres et favorisé l’apparition de gestes manuels fins et latéralités. Ensuite, le cerveau s’est étendu. "À mesure qu'il grandissait et se réorganisait, la latéralisation droite s'est consolidée pour devenir le modèle quasi universel que l'on observe aujourd'hui", écrivent les auteurs.

"Nos résultats suggèrent que cela est probablement lié à certaines caractéristiques clés qui nous définissent en tant qu'êtres humains, notamment la marche bipède et l'évolution d'un cerveau plus volumineux. En étudiant de nombreuses espèces de primates, nous pouvons commencer à comprendre quels aspects de la latéralité manuelle sont anciens et partagés, et lesquels sont propres à l'humain", ajoute Dr Thomas A. Püschel qui a travaillé sur l’étude. Les chercheurs ont utilisé les données de 41 espaces de primates et des modèles statistiques pour pour tester plusieurs hypothèses évolutives